Під Києвом вугільну станцію перетворили на біопаливну: як це працює

У місті Переяслав у Київській області потужності вугільної теплоелектростанції (ТЕС) перевели на біопаливну сировину, що дозволило видобувати 5 МВт "зеленої" енергії.

Про це повідомляє EcoBusiness. Видання зазначає, що в ролі джерела енергії станція буде використовувати тріску та некондиційну деревину.

ecolog-ua.com

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Біопаливна ТЕС налаштована на роботу в повністю конденсаційному режимі або в режимі з відбором пари. Сировиною для станції є нерентабельна для іншого виробництва деревна тріска.

Також обладнання здатне в автоматичному режимі відокремлювати зольний залишок і пил у два окремі контейнери, щоб забезпечує мінімальну роботу обслуговувального персоналу.

"Україна має достатні запаси біомаси, які вже найближчим часом можуть забезпечувати від 10% до 15% потреб країни в первинній енергії. Це найкраще застосування для некондиційної деревини, яку нерентабельно вивозити з лісу. У такий спосіб ліси позбудуться сухостою, порослі, а споживачі отримають "зелену" енергію", – підсумовує видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що частка відновлюваної енергії, одержуваної від біопалива і відходів виробництва, в загальному енергоспоживанні України зросла більш ніж втричі за останні 10 років.

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