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3 декабря • обновлено в 12:35
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Рынок вырос в разы: Украина нашла способ, как слезть с "газовой иглы" России

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Доля возобновляемой энергии, получаемой от биотоплива и отходов производства, в общем энергопотреблении Украины выросла более чем втрое за последние 10 лет.

Об этом сообщил кандидат экономических наук Юрий Кернасюк, сообщает "Агробизнес Сегодня". По словам эксперта, если такая тенденция сохранится до 2030 года, то доля биотопливной генерации достигнет 10%.

Рынок вырос в разы: Украина нашла способ, как слезть с "газовой иглы" России

oilprice.com

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В последние годы посевные площади энергетических растений выросли до 2-3 тысяч гектаров и продолжают увеличиваться. В качестве причин указывается постоянное подорожание ископаемого топлива, а также истощение природных запасов. Это стало причиной роста популярности энергетических растений среди представителей аграрного рынка, отмечает издание.

Энергетические культуры – это особые растения, которые специально выращивают для использования в качестве биотоплива и дальнейшего производства энергии. Речь идет о плантации различных видов ивы и тополя, павлонии, или других видов растений таких как сорго и мискантус.

Павловния - это быстрорастущее дерево, которое имеет высокие показатели теплоотдачи, и подходит для использования в качестве сырья для производства топливных брикетов и пеллет. Павлонию можно выращивать на бедных питательными веществами и загрязненных почвах с применением интенсивных технологий. Еще одно преимущество павловнии – ее способность поглощать большое количество СО2 и предотвращать эрозию почвы.

"Если сорго, мискантус, свитчграс и другие энергетические растения уже достаточно известны среди отечественных аграриев, то, например, о павловнии почти никто не знал. Только в последние годы ее начали выращивать отечественные аграрии", – отметил Кернасюк.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пользе топливных гранул и преимуществах пеллет перед классическими источниками ископаемого топлива.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Биотопливо
Место
Украина
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика возобновляемая энергия
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Хо Хол
Хо Хол
Биотопливо? Так шутки про кизяк и пepдячий газ не такими уж и шутками были?
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2
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фил филька
фил филька
осталось чуть чуть. потерпеть еще 10 лет и бац целых 10% альтернативного топлива. ну а потом еще 90 лет и остаточное прощевай наконец то накроет украину благодатью))
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