Україна отримає мільярдні інвестиції на розвиток біоенергетики

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) спільно з Глобальним екологічним фондом (ГЕФ) виділять $55,8 млн (майже 1,32 млрд грн) на розвиток біоенергетики України.

Про це повідомила заступниця глави ЄББР в Україні Леся Кузьменко, передає "Інтерфакс-Україна". Підтримка розрахована на компанії, що можуть працювати з відходами, а також на тих, хто виробляє й переробляє біомасу.

"Програма спрямована на технології та системи зі збору, зберігання та переробки агробіомасси. На її реалізацію ми розраховуємо мобілізувати приблизно $50 млн", – повідомила Кузьменко. Водночас провідна інженерка ЄБРР в Україні Тетяна Маркута уточнила, що загальна сума розрахованої на чотири роки програми складе $55,8 млн, і запустити її планується з IV кварталу 2019 року.

Значна частина цих коштів – $50 млн – буде спрямована на кредитування біоенергетичних проєктів у приватному секторі, ще $3,5 млн – на заохочувальні гранти, стверджує Маркута. Решту планується направити на інформаційну підтримку і освітні проєкти у сфері біоенергетики.

"Ми подивимося на варіанти можливого стимулювання розвитку біоенергетики у рамках програми й оберемо 2-3 напрямки, які будуть найбільш вигідні Україні", – додала вона. Водночас Маркута зазначила, що будь-яка приватна компанія, яка так чи інакше вплине на розвиток ланцюжка створення біомаси, може стати бенефіціаром цієї програми.

Новини В Європі Seat перейде на енергію з біопалива

За словами Кузьменко, це допоможе Україні до 2030 року знизити викиди парникових газів на 40%. Також вона зауважила, що зараз частка відновлюваної енергетики становить усього лише 3% від загального виробництва первинної енергії.

Крім того, у ЄБРР згадали про величезний потенціал агробіомасси, яка може використовуватися для виробництва енергії.

"За оцінками наших фахівців, наразі в Україні використовується не більш ніж 5% залишків на полях для переробки та виробництва енергії. Програма спрямована на прискорення виробництва відновлюваної енергії й надання фінансового інструменту, що дозволить мобілізувати інвестиції в цей сектор", – підсумувала вона.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про відкриття вчених з США, які з'ясували, що культура сорго за своїми властивостями якнайкраще підходить для виробництва екологічно чистого біопалива.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!