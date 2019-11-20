Україна отримає мільярдні інвестиції на розвиток біоенергетики

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) спільно з Глобальним екологічним фондом (ГЕФ) виділять $55,8 млн (майже 1,32 млрд грн) на розвиток біоенергетики України.
Про це повідомила заступниця глави ЄББР в Україні Леся Кузьменко, передає "Інтерфакс-Україна". Підтримка розрахована на компанії, що можуть працювати з відходами, а також на тих, хто виробляє й переробляє біомасу.
"Програма спрямована на технології та системи зі збору, зберігання та переробки агробіомасси. На її реалізацію ми розраховуємо мобілізувати приблизно $50 млн", – повідомила Кузьменко. Водночас провідна інженерка ЄБРР в Україні Тетяна Маркута уточнила, що загальна сума розрахованої на чотири роки програми складе $55,8 млн, і запустити її планується з IV кварталу 2019 року.
Значна частина цих коштів – $50 млн – буде спрямована на кредитування біоенергетичних проєктів у приватному секторі, ще $3,5 млн – на заохочувальні гранти, стверджує Маркута. Решту планується направити на інформаційну підтримку і освітні проєкти у сфері біоенергетики.
"Ми подивимося на варіанти можливого стимулювання розвитку біоенергетики у рамках програми й оберемо 2-3 напрямки, які будуть найбільш вигідні Україні", – додала вона. Водночас Маркута зазначила, що будь-яка приватна компанія, яка так чи інакше вплине на розвиток ланцюжка створення біомаси, може стати бенефіціаром цієї програми.
За словами Кузьменко, це допоможе Україні до 2030 року знизити викиди парникових газів на 40%. Також вона зауважила, що зараз частка відновлюваної енергетики становить усього лише 3% від загального виробництва первинної енергії.
Крім того, у ЄБРР згадали про величезний потенціал агробіомасси, яка може використовуватися для виробництва енергії.
"За оцінками наших фахівців, наразі в Україні використовується не більш ніж 5% залишків на полях для переробки та виробництва енергії. Програма спрямована на прискорення виробництва відновлюваної енергії й надання фінансового інструменту, що дозволить мобілізувати інвестиції в цей сектор", – підсумувала вона.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про відкриття вчених з США, які з'ясували, що культура сорго за своїми властивостями якнайкраще підходить для виробництва екологічно чистого біопалива.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!