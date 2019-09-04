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4 сентября • обновлено в 13:22
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ТОП мирового уровня: в Украине открыли гигантскую биогазовую станцию

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В городе Теофиполь Хмельницкой области вышла на полную мощность крупнейшая в стране биогазовая станция, работающая на территории сахарного завода по технологии высоко-нагруженных реакторов.

Об этом сообщает издание Elektrovesti, которое отмечает, что общая мощность комплекса составляет 15,6 МВт, что делает его крупнейшим в стране и одним из самых крупных в мире.

Биогазовая станция в Теофиполе

Биогазовая станция в Теофиполе

elektrovesti.net

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По данным издания, работающая на сахарном жоме (т.е. на отходах производства) первая очередь мощностью 5,109 МВт была открыта 22 декабря 2017 года.

Вторую очередь мощностью 10,5 МВт, работающую на кукурузном силосе, в тестовом режиме ввели в эксплуатацию в июне 2018 года, причем станция второй очереди производит вдвое больше биогаза.

Благодаря объемам выработки биогаза, капитальные затраты строительство снизили в 1,5 раза.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украине нужен зеленый тариф на биогаз.

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Тема
Биотопливо
Место
Украина Хмельницкий
Тег
Биотопливо
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