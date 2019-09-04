ТОП світового рівня: в Україні відкрили гігантську біогазову станцію

У місті Теофіполь Хмельницької області вийшла на повну потужність найбільша в країні біогазова станція, що працює на території цукрового заводу за технологією високо-навантажених реакторів.

Про це повідомляє видання Elektrovesti, яке відзначає, що загальна потужність комплексу складає 15,6 МВт, що робить його найбільшим в країні і одним з найбільших в світі.

Біогазова станція в Теофіполі elektrovesti.net

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За даними видання, перша черга потужністю 5,109 МВт, що працює на цукровому жомі (тобто на відходах виробництва), була відкрита 22 грудня 2017 року.

Другу чергу потужністю 10,5 МВт, що працює на кукурудзяному силосі, в тестовому режимі ввели в експлуатацію в червні 2018 року, причому станція другої черги виробляє вдвічі більше біогазу.

Завдяки обсягами вироблення біогазу, капітальні затрати на будівництво знизили в 1,5 рази.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україні потрібен зелений тариф на біогаз.

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