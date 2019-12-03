Ринок виріс в рази: Україна знайшла спосіб, як злізти з "газової голки" Росії

Частка відновлюваної енергії, котру отримують від біопалива та відходів виробництва, в загальному енергоспоживанні України зросла більш ніж утричі за останні 10 років.

Про це повідомив кандидат економічних наук Юрій Кернасюк, повідомляє "Агробізнес Сьогодні". За словами експерта, якщо така тенденція збережеться до 2030 року, то частка біопаливної генерації досягне 10%.

oilprice.com

Новини Світовому ринку пелет передбачили мільярдний зліт

Останніми роками посівні площі енергетичних рослин виросли до 2-3 тисяч гектарів і продовжують збільшуватися. Серед причин вказується постійне подорожчання викопного палива, а також виснаження природних запасів. Це стало причиною зростання популярності енергетичних рослин серед представників аграрного ринку, зазначає видання.

Енергетичні культури – це особливі рослини, які спеціально вирощують для використання в ролі біопалива та подальшого виробництва енергії. Йдеться про плантації різних видів верби і тополі, павлонії або інших видів рослин, як-от сорго і міскантус.

Павловнія – це дерево, яке швидко росте, має високі показники тепловіддачі й підходить для використання в якості сировини для виробництва паливних брикетів і пелет. Павловнію можна вирощувати на бідних поживними речовинами і забруднених ґрунтах із застосуванням інтенсивних технологій. Ще одна перевага павловнії – її здатність поглинати велику кількість СО2 і запобігати ерозії ґрунту.

"Якщо сорго, міскантус, світчграс і інші енергетичні рослини вже досить відомі серед вітчизняних аграріїв, то, наприклад, про павловнію майже ніхто не знав. Тільки останніми роками її почали вирощувати вітчизняні аграрії", – зазначив Кернасюк.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про користь паливних гранул і переваги пелет перед класичними джерелами викопного палива.

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