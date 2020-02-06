"Підрив імперії нафти": як біопаливо та електромобілі змінять обличчя планети

До 2050 року частка біопалива на ринку джерел енергії для транспорту виросте в кілька разів і досягне 13,5%, якщо ціни на нафту будуть високими.

Про це йдеться у прогнозі Управління енергетичною інформації (EIA) міністерства енергетики США, пише "Деловая столица". Щороку біопаливо, яке може служити як самостійне джерело енергії, або як добавка до бензину, ставатиме популярнішим, йдеться у звіті.

Біопаливо може серйозно підірвати позиції нафтових імперій azocleantech.com

"На особливу увагу заслуговує розділ, пов'язаний з автомобілями та їхньою роллю в попиті на нафту. Два фактори – біопаливо і електропривод – які, здавалося б, можуть серйозно підірвати позиції нафтових імперій, у прогнозах EIA виявляються не такими сильними", – зазначають автори.

Згідно з прогнозом EIA, щороку ціна на нафту зростатиме і вже до 2050 року може скласти $183. Завдяки цьому зростатиме і популярність біопалива, яке у 2019 році займало 7,2% паливного ринку.

Також експерти Управління висловлюють впевненість у тому, що популярність електромобілів, яка стрімко набирає обертів, не зможе радикально змінити ринок нафтопродуктів і до 2050 року нафта все ще залишиться головним джерелом палива для транспорту.

"Хоча в подальші 30 років електрика як джерело енергії у транспортному секторі зростатиме в середньому на 7,4% на рік (завдяки підвищенню попиту на електромобілі), до 2050 року вона займатиме менше ніж 2% як джерело енергії у транспорті", – йдеться у звіті.

Раніше OBOZREVATEL писав, що уряд Великобританії заборонить продаж нових авто із двигунами внутрішнього згоряння, які використовують бензин і дизельне паливо починаючи з 2035 року.

Варто зазначити, що раніше працівники поліції Скотланд-Ярду в Англії розкритикували електромобілі за непридатність і невідповідність поставленим завданням.

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