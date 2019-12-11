Торгуватимуть біогазом: "Нафтогаз" взяв курс на "зелену" енергетику

Найближчим часом одним із напрямків роботи НАК "Нафтогаз України" стане відновлювана енергетика.

Про це заявив глава компанії Андрій Коболєв. За його словами, на ринку альтернативної енергетики структуру цікавить біогаз.

Біогазова установка wp.com

"Нафтогаз" торгуватиме газом як оптом, так і в роздріб. Ми будемо надавати послуги з енергоефективності та займатися відновлювальною енергетикою. Також ми зараз розглядаємо варіанти, пов'язані з біогазом", – заявив Коболєв, відповідаючи на питання, якою буде компанія через п'ять років.

Чиновник підкреслив, що бачить у біогазі "великий потенціал". Крім того, він розповів, що "Нафтогаз" підписав контракт на будівництво сонячної електростанції в Житомирській області.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Україні будують найбільші біогазові станції в світі та до чого призведе використання біогазових установок.

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