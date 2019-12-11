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11 грудня • оновлено в 17:01
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/ Біоенергетика

Торгуватимуть біогазом: "Нафтогаз" взяв курс на "зелену" енергетику

1.3т
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Найближчим часом одним із напрямків роботи НАК "Нафтогаз України" стане відновлювана енергетика.

Про це заявив глава компанії Андрій Коболєв. За його словами, на ринку альтернативної енергетики структуру цікавить біогаз.

Біогазова установка

Біогазова установка

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Доходи з відходів: в уряді відзвітували про стрімке зростання біогазової енергетики

"Нафтогаз" торгуватиме газом як оптом, так і в роздріб. Ми будемо надавати послуги з енергоефективності та займатися відновлювальною енергетикою. Також ми зараз розглядаємо варіанти, пов'язані з біогазом", – заявив Коболєв, відповідаючи на питання, якою буде компанія через п'ять років.

Чиновник підкреслив, що бачить у біогазі "великий потенціал". Крім того, він розповів, що "Нафтогаз" підписав контракт на будівництво сонячної електростанції в Житомирській області.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Україні будують найбільші біогазові станції в світі та до чого призведе використання біогазових установок.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Біопаливо
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
відновлювальна енергія НАК "Нафтогаз"
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Александров Сергей
Александров Сергей
Так как весь хох-ляцкий свинарник это большой кусок г-на, то "биологического топлива" у них предостаточно!
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lykin vasa
lykin vasa
Итоги газовой реформы?Его с Витренкой значит прокатили с транзитом?Теперь они будут продавать СПГ американ и за одно займут денег на строительство дерьмосборников?Количество открытых доном Пэдро туалетов вырастет?
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Давно так не ржал
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