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30 ноября • обновлено в 11:09
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Миллионы евро: в Украине открыли мощный биогазовый комплекс

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В селе Михайлин Винницкой области на базе "Юзефо-Николаевского сахарного завода" состоялось открытие первой очереди биогазового комплекса мощностью 3,2 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укрцукор". Отмечается, что в строительство комплекса инвестировано 11 млн евро.

Биогазовый комплекс

Биогазовый комплекс

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"Предприятие перерабатывает свекольный жом, силос, вторсырье, отходы органического производства в биогаз, а тот, в свою очередь, на электроэнергию. Это частично покрывает энергетическую потребность сахарного завода. Плановая проектная мощность комплекса – 5,2 МВт", – отмечается в сообщении.

Несмотря на то, что сахарный завод переработал на 30% меньше сахарной свеклы по сравнению с прошлым годом, предприятие планирует строительство биоэтанольного завода. Также инвесторов не останавливают неутешительные прогнозы на следующий год, говорится в сообщении.

"Учитывая опыт других производителей биоэтанола, в планах компании – сначала наращивать утилизационные мощности, а затем достраивать биоэтанольное производство, что сэкономит средства на здании очистных сооружений и паро генерации, которые будут построены во время второй очереди строительства биогазового комплекса", – отмечают в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украину при помощи "зеленых" облигаций хотят привлечь миллиарды долларов инвестиций.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Биотопливо
Место
Украина Винница
Теги
Биотопливо возобновляемая энергия альтернативная энергетика Green Oboz
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
А всего лишь пара сотен кaцaпoв, вставивши себе клистирные трубки из общего трубопровода, легко обеспечат вдвое бОльшую мощность. А после гороховой каши, то и втрое
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