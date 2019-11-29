Мільйони євро: в Україні відкрили потужний біогазовий комплекс

У селі Михайлин Вінницькій області на базі "Юзефо-Миколаївського цукрового заводу" відбулося відкриття першої черги біогазового комплексу потужністю 3,2 МВт.

Про це повідомляє пресслужба асоціації "Укрцукор". Зазначається, що в будівництво комплексу інвестовано 11 млн євро.

Біогазовий комплекс

"Підприємство переробляє буряковий жом, силос, вторсировину, відходи органічного виробництва на біогаз, а той, своєю чергою, на електроенергію. Це частково покриває енергетичну потребу цукрового заводу. Планова проєктна потужність комплексу – 5,2 МВт", – наголошується у зверненні.

Незважаючи на те, що цукровий завод переробив на 30% менше цукрових буряків, як порівняти з минулим роком, підприємство планує будівництво біоетанольного заводу. Також інвесторів не зупиняють невтішні прогнози на наступний рік, стверджує пресслужба "Укрцукру".

"З огляду на досвід інших виробників біоетанолу, в планах спершу нарощувати утилізаційні потужності, а потім – добудовувати біоетанольне виробництво, що заощадить кошти на будівлі очисних споруд і парогенерації, які будуть побудовані під час другої черги будівництва біогазового комплексу", – підсумували в компанії.

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