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30 листопада • оновлено в 11:07
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/ Біоенергетика

Мільйони євро: в Україні відкрили потужний біогазовий комплекс

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У селі Михайлин Вінницькій області на базі "Юзефо-Миколаївського цукрового заводу" відбулося відкриття першої черги біогазового комплексу потужністю 3,2 МВт.

Про це повідомляє пресслужба асоціації "Укрцукор". Зазначається, що в будівництво комплексу інвестовано 11 млн євро.

Біогазовий комплекс

Біогазовий комплекс

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"Підприємство переробляє буряковий жом, силос, вторсировину, відходи органічного виробництва на біогаз, а той, своєю чергою, на електроенергію. Це частково покриває енергетичну потребу цукрового заводу. Планова проєктна потужність комплексу – 5,2 МВт", – наголошується у зверненні.

Незважаючи на те, що цукровий завод переробив на 30% менше цукрових буряків, як порівняти з минулим роком, підприємство планує будівництво біоетанольного заводу. Також інвесторів не зупиняють невтішні прогнози на наступний рік, стверджує пресслужба "Укрцукру".

"З огляду на досвід інших виробників біоетанолу, в планах спершу нарощувати утилізаційні потужності, а потім – добудовувати біоетанольне виробництво, що заощадить кошти на будівлі очисних споруд і парогенерації, які будуть побудовані під час другої черги будівництва біогазового комплексу", – підсумували в компанії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Україну за допомогою "зелених" облігацій хочуть залучити мільярди доларів інвестицій.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Біопаливо
Місце
Україна Вінниця
Теги
Біопаливо відновлювальна енергія Альтернативна енергетика Green Oboz
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
А всего лишь пара сотен кaцaпoв, вставивши себе клистирные трубки из общего трубопровода, легко обеспечат вдвое бОльшую мощность. А после гороховой каши, то и втрое
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