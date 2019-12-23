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23 грудня • оновлено в 19:07
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/ Біоенергетика

Найбільший у своєму роді: в Україні запустили потужний біогазовий комплекс

1.6т
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В Україні агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) ввів в експлуатацію першу чергу комплексу по виробництву біогазу "Біогаз Ладижин" потужністю в 12 МВт.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Біогазовий об'єкт розташовано у селі Василівка Тульчинського району Вінницької області.

Біогазовий комплекс "Біогаз Ладижин"

Біогазовий комплекс "Біогаз Ладижин"

pravda.com

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Проект будівництва комплексу буде реалізовано в дві черги з загальної запланованою потужністю в 24 МВт. Це робить його найбільшим біогазовим комплексом з переробки органічних відходів від курчат-бройлерів у світі, відзначають в пресслужбі компанії.

Енергії першої черги станції вистачить для одночасного енергозабезпечення 35 тисяч домогосподарств. У промисловому масштабі енергії вистачить для забезпечення електрикою близько 40% потужностей агроіндустріального кластера МХП, підкреслюють в компанії.

"У цей кластер входять найбільша в Європі Вінницька птахофабрика з переробним комплексом і бригадами вирощування курчат, комбікормовий комплекс, олієпресовий завод, інкубаторна станція і водофільтровальная станція", – йдеться в повідомленні пресслужби.

У МХП очікують, що запуск першої черги комплексу допоможе знизити викиди парникових газів на 100 тисяч тонн СО2 на рік. При цьому повноцінний запуск обох черг дозволить знизити викиди ще на 100 тисяч тонн.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Біопаливо
Місце
Україна Вінниця
Теги
Альтернативна енергетика відновлювальна енергія Green Oboz
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
отличная новость! переработка дерьма, для Украины, наивыгоднейшая отрасль! сырья всегда в достатке! ))))))))
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Pooh Vini
Pooh Vini
Надо ближе к ордло было ставить,утилизировать распятых и повешенных ка ца пов будет проще. Недочетец йопт
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Крым Андрей
Крым Андрей
В день запуска крымского моста? Очень символично.
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