Найбільший у своєму роді: в Україні запустили потужний біогазовий комплекс

В Україні агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) ввів в експлуатацію першу чергу комплексу по виробництву біогазу "Біогаз Ладижин" потужністю в 12 МВт.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Біогазовий об'єкт розташовано у селі Василівка Тульчинського району Вінницької області.

Біогазовий комплекс "Біогаз Ладижин" pravda.com

Проект будівництва комплексу буде реалізовано в дві черги з загальної запланованою потужністю в 24 МВт. Це робить його найбільшим біогазовим комплексом з переробки органічних відходів від курчат-бройлерів у світі, відзначають в пресслужбі компанії.

Енергії першої черги станції вистачить для одночасного енергозабезпечення 35 тисяч домогосподарств. У промисловому масштабі енергії вистачить для забезпечення електрикою близько 40% потужностей агроіндустріального кластера МХП, підкреслюють в компанії.

"У цей кластер входять найбільша в Європі Вінницька птахофабрика з переробним комплексом і бригадами вирощування курчат, комбікормовий комплекс, олієпресовий завод, інкубаторна станція і водофільтровальная станція", – йдеться в повідомленні пресслужби.

У МХП очікують, що запуск першої черги комплексу допоможе знизити викиди парникових газів на 100 тисяч тонн СО2 на рік. При цьому повноцінний запуск обох черг дозволить знизити викиди ще на 100 тисяч тонн.

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