"Закинул брикеты и сижу в тепле": озвучена достойная альтернатива газовому котлу

В Украине использование энергоэффективных тверодотопливных котлов и брикетов помогает экономить десятки тысяч гривен.

Об этом сообщает издание Gazeta. Авторы отмечают, что биотопливо значительно выгоднее дров при отоплении дома.

Топливные брикеты baltwood.eu

"Дрова сейчас на вес золота. Когда подорожал газ, у нас пол-села перешли на древесину. Я купил твердотопливный котел, для которого не нужны дрова. Закинул брикеты и сижу в тепле", – рассказал житель села Кременец Рожищенского района Волынской области Василий Григоренко, который установил твердотопливный котел.

Брикеты являются экологически чистым и энергоэффективным видом биотоплива, которое подходит для отопления домов, котельных, твердотопливных котлов и каминов. Брикеты прессуют из отходов древесины, опилок, подсолнечной шелухи, соломы и торфа.

"У меня начальник не признает брикетов. Вцепился только в дрова. А у меня нет столько денег Брикеты горят, потом долго тлеют. Поэтому котел в три раза реже заправляю топливом. Меньше дымят, без химических примесей. Как по мне, будущее за пеллетными котлами", – заявил Григоренко.

Издание также отмечает, что тонна деревянных пеллет стоит почти 3600 грн, а из шелухи – от 2500 грн, при этом, если дров хватает на 4 часа, то брикеты горят в среднем от 12 до 15 часов. Также существуют котлы с автоматической подачей топлива, в случае которых одной закладки хватит на два-три дня.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал про основные преимущества пеллет, которые во многом превосходят другие виды топлива по ряду характеристик.

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