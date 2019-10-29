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29 октября • обновлено в 11:04
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"Закинул брикеты и сижу в тепле": озвучена достойная альтернатива газовому котлу

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В Украине использование энергоэффективных тверодотопливных котлов и брикетов помогает экономить десятки тысяч гривен.

Об этом сообщает издание Gazeta. Авторы отмечают, что биотопливо значительно выгоднее дров при отоплении дома.

Топливные брикеты

Топливные брикеты

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"Дрова сейчас на вес золота. Когда подорожал газ, у нас пол-села перешли на древесину. Я купил твердотопливный котел, для которого не нужны дрова. Закинул брикеты и сижу в тепле", – рассказал житель села Кременец Рожищенского района Волынской области Василий Григоренко, который установил твердотопливный котел.

Брикеты являются экологически чистым и энергоэффективным видом биотоплива, которое подходит для отопления домов, котельных, твердотопливных котлов и каминов. Брикеты прессуют из отходов древесины, опилок, подсолнечной шелухи, соломы и торфа.

"У меня начальник не признает брикетов. Вцепился только в дрова. А у меня нет столько денег Брикеты горят, потом долго тлеют. Поэтому котел в три раза реже заправляю топливом. Меньше дымят, без химических примесей. Как по мне, будущее за пеллетными котлами", – заявил Григоренко.

Издание также отмечает, что тонна деревянных пеллет стоит почти 3600 грн, а из шелухи – от 2500 грн, при этом, если дров хватает на 4 часа, то брикеты горят в среднем от 12 до 15 часов. Также существуют котлы с автоматической подачей топлива, в случае которых одной закладки хватит на два-три дня.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал про основные преимущества пеллет, которые во многом превосходят другие виды топлива по ряду характеристик.

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Тема
Биотопливо
Место
Украина
Теги
альтернативная энергетика Пеллеты Green Oboz
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