"Закинув брикети і сиджу в теплі": озвучена гідна альтернатива газовому котлу

В Україні використання енергоефективних тверодопаливних котлів та брикетів допомагає економити десятки тисяч гривень.

Про це повідомляє видання Gazeta. Автори відзначають, що біопаливо значно вигідніше за дрова при опаленні будинку.

паливні брикети baltwood.eu

"Дрова зараз на вагу золота. Коли подорожчав газ, у нас півсела перейшли на деревину. Я купив твердопаливний котел, для якого не потрібні дрова. Закинув брикети і сиджу в теплі", – розповів житель села Кременець Рожищенського району Волинської області Василь Григоренко, який встановив твердопаливний котел.

Брикети є екологічно чистим та енергоефективним видом біопалива, яке підходить для опалення будинків, котелень, твердопаливних котлів та камінів. Брикети пресують з відходів деревини, тирси, соняшникового лушпиння, соломи та торфу.

"У мене начальник не визнає брикетів. Вчепився тільки в дрова. А у мене немає стільки грошей Брикети горять, потім довго тліють. Тому котел в три рази рідше заправляю паливом. Менше димлять, без хімічних домішок. Як на мене, майбутнє за пелетними котлами", – заявив Григоренко.

Видання також зазначає, що тонна дерев'яних пелет коштує майже 3600 грн, а з лушпиння – від 2500 грн, при цьому, якщо дров вистачає на 4 години, то брикети горять в середньому від 12 до 15 годин. Також існують котли з автоматичною подачею палива, у випадку яких однієї закладки вистачить на два-три дні.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про про загальні переваги пелет, які багато в чому перевершують інші види палива по ряду характеристик.

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