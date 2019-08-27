Дизель из мусора: в Канаде освоили революционную технологию

В городе Уитби (Канада) используют технологию, которая позволяет дать пластиковым отходам вторую жизнь, превратив их в дизельное топливо и бензин.

Об этом пишет CBC. Технология называется Phoenix. Она использует для производства топлива одноразовые пластиковые пакеты, посуду, пенопласт, которые в противном случае попадали бы на свалку. При помощи Phoenix можно перерабатывать 5 тонн отходов в 4000 литров топлива в день.

Технология Phoenix успешно работает в Канаде

Джон О'Бирек, президент энергетической инвестиционной компании Sparta Group, говорит, что он считает пластик "ресурсом, а не злом". Он утверждает, что топливо, производимое Phoenix, уже используется в автопарке его компании, перевозящем промышленные отходы.

"Пять тонн пластика могут быть преобразованы в около 4000 литров. И 4000 литров могут обеспечить весь наш парк из 10 автомобилей ежедневно, работая по 16 часов в день", – говорит президент Sparta.

Пластиковые отходы измельчают и отправляют в "плиту", где их разогревают

По его словам, технология использует тепло для разложения пластика. Пластик измельчают и подают в "плиту", где он не горит, а нагревается в закрытой емкости без доступа кислорода.

Пилотный проект направлен на сокращение количества пластиковых отходов. По словам его создателя, переработать пластик во что-то, чем можно воспользоваться – это лучше, чем просто похоронить его его в земле.

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