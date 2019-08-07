В Нидерландах научились делать электроэнергию из черствого хлеба: что это даст

В Роттердаме (Нидерланды) запускают постоянное производство электроэнергии из черствого хлеба.

Для этого по городу установили контейнеры (130 шт.) для сбора сухарей и черствого хлеба, пишет “Евро пульс”. Собранное сырье будут использовать для получения биогаза.

Все началось с пилотного проекта под названием BroodNodig, который заработал 3 года назад и был частной инициативой. Местная мэрия поддержала стартап. За это время проект добился немалых успехов. Это важно для экологии, потому что использование биогаза помогает снижать выбросы СО2, вызывающие климатические изменения.

Из черствого хлеба будут делать электроэнергию

С тех пор горожане собрали 125 тысяч килограммов хлеба. Этого количества достаточно, чтобы снабжать биогазом 50 квартир на протяжении года. А если пустить его на переработку для получения электроэнергии, ее хватило бы, чтобы целый год держать включенными 2000 лампочек.

До этого в стране идею получать электроэнергию из черствого хлеба успешно опробовали в Амстердаме. Тема получила популярность на фоне того, что по статистике, на одного жителя Нидерландов приходится 41 килограмм выброшенной еды в год, из них 22% – это хлеб.

Ранее OBOZREVATEL писал, что широкое использование биогаза вместо природного может стать ключом к спасению мира от экологической катастрофы в связи с климатическими изменениями. Об этом говорилось в докладе Всемирной Биогазовой Ассоциации (WBA).

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