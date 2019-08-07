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В Нидерландах научились делать электроэнергию из черствого хлеба: что это даст

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В Роттердаме (Нидерланды) запускают постоянное производство электроэнергии из черствого хлеба.

Для этого по городу установили контейнеры (130 шт.) для сбора сухарей и черствого хлеба, пишет “Евро пульс”. Собранное сырье будут использовать для получения биогаза.

Все началось с пилотного проекта под названием BroodNodig, который заработал 3 года назад и был частной инициативой. Местная мэрия поддержала стартап. За это время проект добился немалых успехов. Это важно для экологии, потому что использование биогаза помогает снижать выбросы СО2, вызывающие климатические изменения.

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Из черствого хлеба будут делать электроэнергию

Из черствого хлеба будут делать электроэнергию

С тех пор горожане собрали 125 тысяч килограммов хлеба. Этого количества достаточно, чтобы снабжать биогазом 50 квартир на протяжении года. А если пустить его на переработку для получения электроэнергии, ее хватило бы, чтобы целый год держать включенными 2000 лампочек.

До этого в стране идею получать электроэнергию из черствого хлеба успешно опробовали в Амстердаме. Тема получила популярность на фоне того, что по статистике, на одного жителя Нидерландов приходится 41 килограмм выброшенной еды в год, из них 22% – это хлеб.

Ранее OBOZREVATEL писал, что широкое использование биогаза вместо природного может стать ключом к спасению мира от экологической катастрофы в связи с климатическими изменениями. Об этом говорилось в докладе Всемирной Биогазовой Ассоциации (WBA).

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Темы
Светлая энергия Жизнь в стиле эко
Место
Нидерланды Роттердам
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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Макарский Александр
Макарский Александр
Зажрались, наркоманы заднеприводные,хлеб тоннами выбрасывают. Наверное,во-времена фюрера немецкого народа хорошо жили,як полицаи на Галычине
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