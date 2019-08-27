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Дизель зі сміття: в Канаді освоїли революційну технологію

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У місті Уитби (Канада) використовують технологію, яка дозволяє дати пластиковим відходів друге життя, перетворивши їх в дизельне паливо і бензин.

Про це пише CBC. Технологія називається Phoenix. Вона використовує для виробництва палива одноразові пластикові пакети, посуд, пінопласт, які в іншому випадку потрапляли б на звалище. За допомогою Phoenix можна переробляти 5 тонн відходів в 4000 літрів палива в день.

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Технологія Phoenix успішно працює в Канаді

Технологія Phoenix успішно працює в Канаді

Джон О'Бірек, президент енергетичної інвестиційної компанії Sparta Group, говорить, що він вважає пластик "ресурсом, а не злом". Він стверджує, що паливо, вироблене Phoenix, вже використовується в автопарку його компанії, що перевозить промислові відходи.

"П'ять тонн пластику можуть бути перетворені в близько 4000 літрів. І 4000 літрів можуть забезпечити весь наш парк з 10 автомобілів щодня, працюючи по 16 годин на день", – говорить президент Sparta.

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Пластикові відходи подрібнюють і відправляють в "плиту", де їх розігрівають

Пластикові відходи подрібнюють і відправляють в "плиту", де їх розігрівають

За його словами, технологія використовує тепло для розкладання пластику. Пластик подрібнюють і подають в "плиту", де він не горить, а нагрівається в закритій ємності без доступу кисню.

Пілотний проект спрямований на скорочення кількості пластикових відходів. За словами його творця, переробити пластик в щось, чим можна скористатися – це краще, ніж просто поховати його його в землі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Роттердамі (Нідерланди) запускають виробництво електроенергії з черствого хліба. Для цього по місту встановили контейнери для збору сухарів і черствого хліба, яке використовуватимуть для отримання біогазу.

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Тема
Життя в стилі еко
Місце
Канада
Тег
Green Oboz
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Макарский Александр
Макарский Александр
Если робыть дизель из дерьма,то Украина будет ведущей страной. Укро-дизель понадусе
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