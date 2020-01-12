Дешевий бензин: чи з’явиться він в Україні?

Світовий тренд бурхливого розвитку сфери чистих технологій не обминає і Україну. Наразі на порядку денному - швидкий розвиток альтернативних видів моторного палива. Одним з найперспективніших наразі є виробництво так званого біопалива. Отже, що таке біоетанол, які його переваги та чи є можливості масового застосування в Україні – OBOZREVATEL консультувався з експертом Біоенергетичної Асоціації України Семеном Драгнєвим.

Що таке біоетанол?

Біоетанол – це спирт етиловий зневоднений, що використовується як біопаливо або як біокомпонент моторного палива.

Як виглядає біоетанол energomir.biz

Розрізняють біоетанол першого покоління, який виробляється із сільськогосподарських культур з високим вмістом цукру або крохмалю, зокрема, цукрова тростина, цукровий буряк, кукурудза, пшениця, що можуть також використовуватися як харчова сировина, та біоетанол другого покоління, який виробляється з нехарчової целюлозної сировини, наприклад, деревини, трав’янистих енергетичних культур, соломи, кукурудзиння тощо.

На відміну від звичайного етанолу (етилового спирту, який використовується для виробництва алкоголю), біоетанол виробляється за технологією укороченої дистиляції і майже не містить води (до 0,2%). Крім того, біоетанол у великих кількостях містить метанол і сивушні масла, тому повністю непридатний для вживання людиною.

У вітчизняних умовах додавання біоетанолу в моторне паливо економічно вигідно, якщо цей біокомпонент виробляють з дешевої сировини, наприклад, з меляси. В Україні існує чинне ДСТУ 7687-2015 "Бензини автомобільні євро. Технічні умови" за вмістом біоетанолу встановлені такі види бензину:

• Е5 – не більше ніж 5% за об’ємом;

• Е7 – понад 5% та не більше ніж 7% за об’ємом;

• Е10 – понад 7% та не більше ніж 10% за об’ємом.

Переваги біоетанолу

1. Екологічність. Це основна і найважливіша перевага. При використанні біоетанолу відбувається зменшення викидів парникових газів в атмосферу. Так, при використанні бензину Е10 (із вмістом біоетанолу 10%) викиди парникових газів зменшуються на 3,9%. Також зафіксовано значне зменшення шкідливих викидів бензоперенів, діоксинів та інших канцерогенів.

2. Дешева сировина. Біоетанол – виробляють з відновлюваної сировини, тому є можливість використання різних видів біомаси, зокрема, відходів сільського господарства.

3. Технічні можливості. Не можна забувати, що октанове число етанолу - 105. Це означає, що його можна спалювати в двигунах з більшим ступенем стиснення. Так що двигуни, розраховані виключно на таке джерело енергії, повинні бути аж ніяк не гірше нинішніх бензинових або дизельних - І в плані економічності, і в плані потужних характеристик.

4. Безпека використання. Біопаливо для автомобілів зовсім нетоксичне, не має різкого запаху, не може викликати отруєння. При його використанні істотно знижується небезпека забруднення ґрунту, адже розлите паливо, потрапивши в землю, швидко розкладається під впливом мікроорганізмів

Біоетанол agroreview.com

Але не треба забувати, що існують і недоліки цього виду альтернативного палива: так, з огляду на наявність у біоетанолі кисню, його теплотворна здатність менша ніж у вуглеводнів бензину, що впливає на збільшення витрати палива; двигуни повинні бути пристосовані для використання біоетанолу та сумішевих бензинів із вмістом біоетанолу понад 5% і ще важливо - біоетанол дуже гігроскопічний, тому важливо запобігти можливості його контакту із водою.

У світі, за статистикою 2018 року, біло вироблено близько 106 мільярдів літрів біоетанолу. Найбільші виробники - США (56% світового виробництва), Бразилія (28%), ЄС (5%), Китай (4%) та Канада (2%). При цьому у США - 94,3% біоетанолу було вироблено з крохмалю кукурудзи, 2,9% –з кукурудзи/сорго/целюлозної біомаси, 2,1% – з кукурудзи/сорго, 0,5% – з целюлозної біомаси та 0,2% – з харчових відходів.

У США у 2018 р. середня роздрібна ціна сумішевого бензину Е10 становили близько 0,71 $/л, Е85 – 0,55 $/л.

Сумішеві біопалива із біоетанолом розділяються на суміші із низьким вмістом біоетанолу у бензині (Е5, Е10, Е15 або Е25), ED дизель (10% біоетанолу у дизельному паливі), Е-дизель (7,7% біоетанолу, добавки та дизельне паливо) та суміші із високим вмістом біоетанолу у бензині (Е85 та Е100) та ED95 (96,5% біоетанолу та 3,5% добавок). Для використання сумішевого біопалива із високим вмістом біоетанолу повинні використовуватися спеціальні двигуни, так звані багатопаливні транспортні засоби (flexible fuel vehicles).

Виробництво біоетанолу atagos.com.ua

Що відбувається в Україні

В Україні на АЗС вже продають сумішевий бензин із біоетанолом, який часто має у позначенні літеру "Е" або слово "ЕКО". Вміст біоетанолу можна дізнатися із паспорту якості на паливо. Так, на АЗС продають вироблений ПАТ "Укртатнафта" бензин марки Е-95 Super, частка спирту в якому становить 35%. Це паливо продається не на всіх АЗС та його актуальна роздрібна ціна складає 21,45 грн/л.

Але з виробництвом біоетанолу в Україні не все гаразд. Всього у нас можуть виробляти такий вид моторного палива –10 підприємств. Діюча встановлена потужність цих заводів складає 111,4 тис. т/рік., але обсяг виробництва біоетанолу у 2018 році склав лише 22,6 тис. т, тобто задіяно лише 20 % потужності таких заводів.

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Що може допомогти

В кінці минулого року у Верховній Раді зареєстровано законопроект №2471 щодо розвитку ринку рідких біопалив в Україні. Передбачається:

встановлення обов’язкової частки рідкого біопалива в загальному річному обсязі продажу бензину:

із 1 січня 2021 р. – не менше 3,4 енергетичних відсотків;

із 1 січня 2023 р. – не менше 4,8 енергетичних відсотків;

із 1 січня 2025 р. – не менше 6,9 енергетичних відсотків.

відповідальність за недотримання квот;

введення вимог щодо дотримання критеріїв сталості для біопалива із 1 січня 2022 року.

При цьому технічні характеристики палива з біокомпонентами обов’язково повинні відповідати європейським стандартам.

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