"Зеленой" энергетике предрекли громкую победу над атомной: названы сроки

Стоимость энергии в Украине может значительно упасть с 2030 года благодаря созданию возобновляемых источников. К тому времени "зеленая" энергия сможет конкурировать с другими типами генерации.

Об этом в своем блоге на сайте Energy Club сообщил глава Департамента возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Юрий Шафаренко. По его словам, создание объектов альтернативной энергетики является вкладом страны в ее будущее.

"Объекты "зеленой" энергетики, которые сейчас создают в Украине, уже через 10 лет начнут конкурировать с любой другой энергетикой, включая атомную. Солнце и ветер являются неисчерпаемым основным ресурсом, который можно добывать с незначительными операционным расходами, поэтому с 2030 года стоимость электроэнергии может сильно упасть", – уверен эксперт.

По словам Шафаренко, сейчас энергетическая стратегия и национальный план возобновляемой энергетики Украины ставят в качестве основной цели довести уровень возобновляемой энергетики до 11% от общего уровня энергорынка страны в 2020 году, и 25% в 2035 году. При этом эксперт подчеркивает, что поставленная задача является выполнимой, хотя еще два года назад "это было невозможно".

"Это вообще не проблема, учитывая те темпы развития, которые мы наблюдаем. И, мне кажется, что нам нужно просматривать эту стратегию и увеличивать процент в пользу возобновляемых источников энергии. На это нам необходимо примерно 20 млрд евро", – подчеркнул Шафаренко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2020 году правительство Украины планирует выделить 1,6 млрд грн на стимулирование энергоэффективности и 400 млн грн на "теплые кредиты" для населения.

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