Биотопливный комплекс в Италии внезапно начал собирать толпы туристов

Архитектурное бюро Giovanni Vaccarini Architetti в Италии создало биоэнергетический комплекс Powerbarn, который из-за своего внешнего вида стал популярным местом для туристов.

Об этом пишет ArchDaily. Завод находится в окружении искусственных дюн и производит экологически чистую энергию из биомассы, биогаза и солнечной энергии.

Биоэнергетический комплекс Powerbarn archdaily.com

Изначально строители планировали создание объекта на принципах экологической совместимости, благодаря чему завод был вписан в природный ландшафт. В итоге на благо экосистемы и местных жителей были восстановлены и рекультивированы не только растительность, но и три заболоченных луга.

Биоэнергетический комплекс Powerbarn archdaily.com

Общая производительность комплекса оценивается в 222 ГВт*ч в год, и этого достаточно для полного обеспечения энергией 84 000 домохозяйств. Архитекторы уделили особое внимание созданию комфортной среды, заменив промышленные заборы искусственными дюнами из земли, выбранной под фундамент при строительстве завода.

Теперь эти холмы поросли зеленью, и своими мягкими очертаниями они сглаживают рубленые ломанные формы здания, в котором располагается биостанция.

Биоэнергетический комплекс Powerbarn archdaily.com

Основное здание энергетической фабрики имеет протяженность сто метров и высоту тридцать метров. Проектировщики описывают зеленые насыпи как "природный бастион", защищающий энергетическое производство. Дюны не являются непреодолимым барьером, а выражают идею о функциональности элемента в выражении задумки художника, его доступности и живости.

Фасад здания состоит из больших треугольных панелей из древесины и стали с пестрым камуфляжным декором. В плане застройки помимо самой фабрики есть офисное здание, электроподстанция и зона сбора отработанных стоков.

Биоэнергетический комплекс Powerbarn archdaily.com

Помимо выработки электричества из солнечной энергии Powerbard перерабатывает древесную стружку и органические материалы, добываемых в радиусе 70 километров от станции.

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