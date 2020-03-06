Біопаливний комплекс в Італії раптово почав збирати натовпи туристів

Архітектурне бюро Giovanni Vaccarini Architetti в Італії створило біоенергетичний комплекс Powerbarn, який через свій зовнішній вигляд став популярним місцем для туристів.

Про це пише ArchDaily. Завод знаходиться в оточенні штучних дюн і виробляє екологічно чисту енергію з біомаси, біогазу та сонячної енергії.

Біоенергетичний комплекс Powerbarn archdaily.com

Спочатку будівельники планували створення об'єкта на принципах екологічної сумісності, завдяки чому завод було вписано до природього ландшафту. У підсумку на благо екосистеми і місцевих жителів були відновлені і рекультивувати не тільки рослинність, а й три заболочених луки.

Біоенергетичний комплекс Powerbarn archdaily.com

Загальна продуктивність комплексу оцінюється в 222 ГВт*год на рік, і цього достатньо для повного забезпечення енергією 84 000 домогосподарств. Архітектори приділили особливу увагу створенню комфортного середовища, замінивши промислові паркани штучними дюнами з землі, обраної під фундамент при будівництві заводу.

Тепер ці пагорби поросли зеленню, і своїми м'якими обрисами вони згладжують рубані ламані форми будівлі, в якій розташовується біостанція.

Біоенергетичний комплекс Powerbarn archdaily.com

Основна будівля енергетичної фабрики має протяжність сто метрів і висоту тридцять метрів. Проектувальники описують зелені насипи як "природний бастіон", що захищає енергетичне виробництво. Дюни не є непереборним бар'єром, а висловлюють ідею про функціональність елемента в вираженні задумки художника, його доступності та жвавості.

Фасад будівлі складається з великих трикутних панелей з деревини і сталі зі строкатим камуфляжним декором. У плані забудови крім самої фабрики є офісна будівля, електропідстанція і зона збору відпрацьованих стоків.

Біоенергетичний комплекс Powerbarn archdaily.com

Крім вироблення електрики з сонячної енергії Powerbarn переробляє деревну стружку і органічні матеріали, що видобуваються в радіусі 70 кілометрів від станції.

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