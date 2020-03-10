Bentley временно отложила выпуск своего первого электромобиля

Компания Bentley выпустит свой первый электромобиль не раньше 2025 года, когда на рынке появятся более мощные твердотельные аккумуляторы.

Об этом сообщает TopGear со ссылкой на заявление главы компании Эдриана Холлмарка. Стоит отметить, что ранее в компании планировали полностью электрифицировать всю линейку своих авто до 2023 года.

Концепт электромобиля Bentley electrek.co

По мнению Холлмарка, через несколько лет батареи должны стать лучше и доступнее. В компании считают, что это должно произойти через 4-5 лет.

"Мы выпустим наш первый батарейный автомобиль в середине 2020-х годов. Вероятно, через пять лет увеличение удельной мощности или внедрение твердотельных батарей позволит повысить производительность на 30%", – сказал Холлмарк.

Сегодня аккумуляторы стоят в шесть раз дороже двигателей, на которые приходится 20% стоимости автомобиля, что и определяет стоимость электрокаров. Большинство потенциальных покупателей просто не могут позволить себе такое авто.

По словам Холлмарка, к 2025 году, когда будут внедрены батареи нового поколения, Bentley сможет построить "правильный электрокар". Под этим он подразумевает нужную колесную базу, размеры, форму и количество пассажирских мест.

В том же интервью босс британской марки намекнул на первый электрокар. Им может стать электрифицированная версия классической модели Bentley от придворного ателье Mulliner.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США тюнинг-ателье превратило классический Porsche 911 в электрокар с мотором Tesla и предложило желающим принять участие в его розыгрыше.

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