Скрестили Porsche и Tesla: в США создали "невозможный" электрокар

В США тюнинг-ателье превратило классический Porsche 911 в электрокар с мотором Tesla и предложило желающим принять участие в его розыгрыше.

Об этом сообщает Electrek. Победитель помимо самого электромобиля также получит $20 тысяч, отмечает издание.

Электромобиль Porsche с двигателем Tesla electrek.co

В ателье рассказали, что авто было построено на базе оригинального купе Porsche 911 1968 года. Электрокар получил автоматическую трансмиссию RWD и силовой агрегат от Tesla Model S P85 (500 л. с.). Аккумуляторы позволяют проехать на купе порядка 190 км без подзарядок.

Вместе с тем, внешне раритетное Porsche полностью сохранило свою внешность. В ателье особый акцент сделали на удивительном цвете авто – ирландский зеленый.

Электромобиль Porsche с двигателем Tesla electrek.co

Также в сообщении говорится, что рестмод оборудован зарядным портом второго уровня и небольшой солнечной панелью, а также дисковыми тормозами, светодиодной оптикой, звуковой системой с динамиками Alpine и сабвуфером.

Кроме того, был модернизирован салон и под приборной панелью даже появился небольшой дисплей.

Электромобиль Porsche с двигателем Tesla electrek.co

Относительно розыгрыша сообщается, что он проводится совместно с автомобильным музеем Петерсона. Для выигрыша нужно приобрести купон-пожертвование, который стоит от $10 до $100. От размера взноса увеличиваются шансы на победу.

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