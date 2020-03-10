Bentley тимчасово відклала випуск свого першого електромобіля

Компанія Bentley випустить свій перший електромобіль не раніше 2025 року, коли на ринку з'являться потужніші твердотільні акумулятори.

Про це повідомляє TopGear із посиланням на заяву глави компанії Едріана Холлмарка. Варто відзначити, що раніше в компанії планували повністю електрифікувати всю лінійку своїх авто до 2023 року.

Концепт електромобіля Bentley electrek.co

На думку Холлмарка, через кілька років батареї повинні стати кращими і доступнішими. У компанії вважають, що це має статися через 4-5 років.

"Ми випустимо наш перший батарейний автомобіль у середині 2020-х років. Імовірно, через п'ять років збільшення питомої потужності або впровадження твердотільних батарей дозволить підвищити продуктивність на 30%", – сказав Холлмарк.

Сьогодні акумулятори коштують у шість разів дорожче двигунів, на які припадає 20% вартості автомобіля, що і визначає вартість електрокарів. Більшість потенційних покупців просто не можуть дозволити собі таке авто.

За словами Холлмарка, до 2025 року, коли будуть впроваджені батареї нового покоління, Bentley зможе побудувати "правильний електрокар". Під цим він має на увазі потрібну колісну базу, розміри, форму і кількість пасажирських місць.

У тому ж інтерв'ю бос британської марки натякнув на перший електрокар. Ним може стати електрифікована версія класичної моделі Bentley від придворного ательє Mulliner.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у США тюнінг-ательє перетворило класичний Porsche 911 на електрокар із мотором Tesla і запропонувало бажаючим взяти участь у його розіграші.

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