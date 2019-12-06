"Аврал у очікуванні рекордів": Маск звернувся до співробітників Tesla з незвичайним закликом

Глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що головними пріоритетами під кінець року стануть поставки електромобілів і нарощування обсягу установок сонячних панелей.

Про це він розповів у мотивувальному листі, який розіслав своїм співробітникам, стверджує видання Electrek. Повідомляється, що працівників Tesla "очікує звичний аврал у очікуванні рекордів".

Ілон Маск bloomberg.com

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Як основний пріоритет бізнесмен називає "доставку покупцям усіх електромобілів". Незважаючи на те, що в третьому кварталі Tesla вже поставила рекорд, наблизившись до позначки 100 тис. авто, джерело видання стверджує, що "в грудні кожен тиждень буде рекордним, і, ймовірно, компанія здолає цю планку".

Збільшення кількості вироблених електрокарів, зокрема, відбудеться завдяки запуску фабрики Gigafactory 3 в Шанхаї. Надалі очікується запуск будівництва Gigafactory 4 в Німеччині, де почнуть виробляти електромобілі Model Y.

Другим пріоритетом, за словами Маска, для компанії стане "нарощування обсягу установок сонячних панелей". Завдяки останнім анонсам нових версій сонячної черепиці Solarglass Roof, минулого кварталу компанія встановила 43 МВт панелей, а також запустила послугу оренди за $50 на місяць.

"Метою Tesla під час розробки третьої версії Solarglass Roof було усунути всі недоліки, виявлені в попередніх моделях, здійснити низку технологічних поліпшень, зберегти ціну і зробити продукт більш привабливим як із точки зору функціональності, так і візуально", – заявив у листопаді віцепрезидент з технологій Tesla Дрю Багліно.

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