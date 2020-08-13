Найден идеальный способ очистить контейнер для еды от жира: видео лайфхака

Найден легкий способ идеально очистить контейнер для еды от жира. (cdn.zilvercms.nl)

В сети показали обычный, но в тоже время идеальный способ очистки от жира контейнеров для еды.

Его продемонстрировала пользователь TikTok с ником @adikempler. Ролик набрал 3,7 миллиона просмотров и почти 4000 комментариев (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, на камеру юзер показала контейнер, в котором была жирная еда, и отметила, что сделать его чистым помогут несколько простых шагов.

Сделать контейнер чистым помогут несколько простых шагов

Так, сначала девушка налила в емкость средство для мытья и налила немного теплой воды, а затем положила в контейнер кусочки бумажного полотенца.

Для очистки контейнера от жира понадобятся средство для мытья посуды и кусочки бумажного полотенца

Позже она смешала все это в емкости, закрыла и потрясла в течение минуты, а потом вылила содержимое. В результате контейнер стал идеально чистым.

"Этот способ показала мне мачеха. Я сначала тоже сомневалась, а затем проверила сама", – призналась девушка.

Контейнер стал чистым после промывки под теплой водой

Другие пользователи сети повторили ее трюк и отметили, что результат их впечатлил: показанный метод действительно работает.

Скриншот (TikTok @adikempler)

Ролик о простом способе идеально очистить контейнер для еды смотрите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали лайфак, научив закрывать консервные банки, открытые с помощью кольца на крышке, без других подручных средств.