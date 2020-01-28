Карикатуру с Коби Брайантом на небесах назвали лучшей

Легендарный баскетболист Коби Брайант, который трагически погиб 26 января при крушении вертолета, стал героем карикатуры.

Жертвами авиакатастрофы стали девять человек, среди которых также и дочь Брайанта Джианна.

Новости Новые жуткие фото с места крушения вертолета Коби Брайанта

Журналист Матвей Ганапольский в связи со смертью спортсмена опубликовал комический рисунок.

"Лучшее, чем можно проводить погибшего баскетболиста", - написал он в Фейсбук.

На картинке изображены два обитателя рая, которым докучает Коби - он бросает баскетбольный мяч в их нимбы.

"Этот новенький парень раздражает", - говорится в подписи к карикатуре.

Рисунок – обработанная в фотошопе картинка авторства известного карикатуриста Пола Носа (Paul Noth), который создает иллюстрации для издания The New Yorker.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.

Стали известны первые детали расследования смерти легендарного баскетболиста после появления информации о переговорах между пилотом и авиадиспетчерами.

В гибели спортсмена нашли мистические совпадения, а в сети нашли якобы предсказание его смерти в катастрофе.

Также была опубликована запись переговоров диспетчера с пилотом погибшего вертолета.

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