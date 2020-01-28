Карикатуру с Коби Брайантом на небесах назвали лучшей

Легендарный баскетболист Коби Брайант, который трагически погиб 26 января при крушении вертолета, стал героем карикатуры.
Жертвами авиакатастрофы стали девять человек, среди которых также и дочь Брайанта Джианна.
Журналист Матвей Ганапольский в связи со смертью спортсмена опубликовал комический рисунок.
"Лучшее, чем можно проводить погибшего баскетболиста", - написал он в Фейсбук.
На картинке изображены два обитателя рая, которым докучает Коби - он бросает баскетбольный мяч в их нимбы.
"Этот новенький парень раздражает", - говорится в подписи к карикатуре.
Рисунок – обработанная в фотошопе картинка авторства известного карикатуриста Пола Носа (Paul Noth), который создает иллюстрации для издания The New Yorker.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
Стали известны первые детали расследования смерти легендарного баскетболиста после появления информации о переговорах между пилотом и авиадиспетчерами.
В гибели спортсмена нашли мистические совпадения, а в сети нашли якобы предсказание его смерти в катастрофе.
Также была опубликована запись переговоров диспетчера с пилотом погибшего вертолета.
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