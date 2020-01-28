Карикатуру з Кобі Брайантом на небесах назвали найкращою

Легендарний баскетболіст Кобі Брайант, який трагічно загинув 26 січня при аварії вертольота, став героєм карикатури.

Жертвами авіакатастрофи стали дев'ять осіб, серед яких також і дочка Брайанта Джіанна.

Новини Нові моторошні фото з місця аварії вертольота Кобі Браянта

Журналіст Матвій Ганапольський у зв'язку зі смертю спортсмена опублікував комічний малюнок.

"Краще, чим можна проводити загиблого баскетболіста", - написав він у Фейсбук.

На картинці зображені два мешканці раю, яким докучає Кобі - він кидає баскетбольний м'яч в їх німби.

"Цей новенький хлопець дратує", - йдеться у підписі до карикатури.

Малюнок – оброблена у фотошопі картинка авторства відомого карикатуриста Пола Носа ( Paul Noth ), який створює ілюстрації для видання The New Yorker.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув Кобі Брайант, біля 15 хвилин кружляв перед падінням.

Стали відомі перші подробиці розслідування смерті легендарного баскетболіста після появи інформації про переговори між пілотом і авіадиспетчерами.

У загибелі спортсмена знайшли містичні збіги, а в побачили нібито передбачення його смерті в катастрофі.

Також був опублікований запис переговорів диспетчера з пілотом загиблого гелікоптера.

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