Карикатуру з Кобі Брайантом на небесах назвали найкращою

Легендарний баскетболіст Кобі Брайант, який трагічно загинув 26 січня при аварії вертольота, став героєм карикатури.
Жертвами авіакатастрофи стали дев'ять осіб, серед яких також і дочка Брайанта Джіанна.
Журналіст Матвій Ганапольський у зв'язку зі смертю спортсмена опублікував комічний малюнок.
"Краще, чим можна проводити загиблого баскетболіста", - написав він у Фейсбук.
На картинці зображені два мешканці раю, яким докучає Кобі - він кидає баскетбольний м'яч в їх німби.
"Цей новенький хлопець дратує", - йдеться у підписі до карикатури.
Малюнок – оброблена у фотошопі картинка авторства відомого карикатуриста Пола Носа ( Paul Noth ), який створює ілюстрації для видання The New Yorker.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув Кобі Брайант, біля 15 хвилин кружляв перед падінням.
Стали відомі перші подробиці розслідування смерті легендарного баскетболіста після появи інформації про переговори між пілотом і авіадиспетчерами.
У загибелі спортсмена знайшли містичні збіги, а в побачили нібито передбачення його смерті в катастрофі.
Також був опублікований запис переговорів диспетчера з пілотом загиблого гелікоптера.
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