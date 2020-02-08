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9 февраля • обновлено в 02:59
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Гарик Харламов сравнил девушку с большими губами из "Давай поженимся" с рухлядью

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Актер комедийного жанра Гарик Харламов в очередной раз высмеял фрагмент одного из выпусков программы "Давай поженимся".

В Instagram он показал эпизод передачи Ларисы Гузеевой, в котором жених по имени Людвиг впервые встретился с одной из потенциальных невест – Алексой, девушкой с большими пухлыми губами.

"Я лучше твоих антикварных автомобилей, потому, что у меня нулевой пробег", - говорит дама.

К данному видео Харламов добавил видеоролик, где показан разбитый вдребезги автомобиль, который едет по дороге.

Как сообщалось ранее, Гарик Харламов продемонстрировал реакцию на ситуацию с Люсей из программы "Давай поженимся".

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