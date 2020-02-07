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8 февраля • обновлено в 07:32
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Гарик Харламов показал позорище с "Люсей" из "Давай поженимся"

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Актер комедийного жанра Гарик Харламов в очередной раз высмеял один из фрагментов программы "Давай поженимся".

В своем Instagram-аккаунте резидент Comedy Club продемонстрировал видео, в котором мужчина, которому жена не позволяет общаться с ребенком, перепутал ее имя.

"Так, Люся, если не будешь мне давать с ребенком общаться…я иду с этой историей в программу "Человек и закон" на Первом канале, Гузеева поможет", - посоветовала ему ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева.

В ответ гость передачи обратился к супруге.

"Люся, если не будешь давать общаться с ребенком, я пойду дальше, и ты это знаешь", - сказал он.

На вопрос Розы Сябитовой о том, зовут ли жену Люся, он ответил, что ее зовут Алена.

В конце фрагмента Харламов вмонтировал видео из одного из фильмов, где толпа людей прикладывают руку к лицу, символизируя, таким образом, реакцию на неудачное высказывание.

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