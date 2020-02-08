Гарік Харламов порівняв дівчину з великими губами з "Давай одружимося" з мотлохом

Актор комедійного жанру Гарік Харламов в черговий раз висміяв фрагмент одного з випусків програми "Давай одружимося".

У Instagram він показав епізод передачі Лариси Гузеевої, в якому наречений на ім'я Людвіг вперше зустрівся з однією з потенційних наречених – Алексою, дівчиною з великими пухкими губами.

"Я краще твоїх антикварних автомобілів, тому, що у мене нульовий пробіг", - говорить жінка.

До цього відео Харламов додав відеоролик, де показаний розбитий вщент автомобіль, який їде по дорозі.

Як повідомлялося раніше, Гарік Харламов продемонстрував реакцію на ситуацію з Люсею з програми "Давай одружимося".

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