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7 февраля • обновлено в 07:52
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Стыдный эпизод с прокладкой из "Жить здорово!" Харламов связал с коронавирусом и китайцами

2.2т
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Актер комедийного жанра Гарик Харламов показал пародию на один из сюжетов программы "Жить здорово" и нашел новое применение женской гигиенической прокладке.

В своем Instagram-аккаунте шоумен продемонстрировал фрагмент программы Елены Малышевой, где прокладка используется в качестве специальной маски для сна. Харламов продолжил видео рядом фотографий, на которых женская прокладка закрывает двойку в дневнике, играет роль латки на дороге, лобовом стекле автомобиля и даже защищает от коронавируса в Китае.

Американский инженер Илон Маск, по задумке Харламова, с восторгом наблюдает за происходящим.

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