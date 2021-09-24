Девушка попала в конфуз, решив, что ее собака – вегетарианка: видео стало вирусным в сети

Американка по имени Арья Моли попала в конфузную ситуацию, решив, что ее домашний питомец – вегетарианец. Девушка публично проверила "решение" собаки и заставляла его съесть салат вместо мяса.

Соответствующий ролик она опубликовала в своем профиле в TikTok. "Моя собака по своему выбору страницу до конца).

Вначале ролика Арья рассказывает подписчикам, что ее собака самостоятельно приняла решение стать вегетарианкой, поэтому девушка решила проверить это.

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Она подготовила две тарелки, на одной из которых были листья салата, а на другой – собачья еда. На протяжении эксперимента девушка уверяла, что ее собака любит зелень, и она была уверена, что четырехлапый выберет именно ее.

Арья позвала собаку и та сразу же принялась кушать мясо. Девушка не ожидала, что так произойдет и заставляла питомца съесть салат.

Стоит отметить, что видеоролик набрал почти 900 тысяч лайков и более 16 тысяч комментариев.

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