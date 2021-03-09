Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 9 марта
Хозяева шикарной виллы уехали, повесив на калитку табличку: "Осторожно, злая собака!". Возвращаются – вилла ограблена, а вместо таблички висит записка: "Зачем на хорошую собачку наговариваете?"
Актуальные приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 9 марта.Анекдоты и мемы дня
В Роскосмосе создали марсоход, способный отбирать пробы грунта у марсоходов из США и Китая.
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Воспитательница детского сада после третьей рюмки начинает баловаться и не хочет ложиться спать.
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Мужчины в поликлинике делятся на два вида: 1) привела мама; 2) привела жена.
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– С 8 Марта! Пусть в твоей жизни всегда будет весна!
– Грязь, авитаминоз и депрессия? Спасибо!!!
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В роддоме счастливый отец:
– Ура, близнецы!
– Нет, пока один, – говорит медсестра, – но в следующий раз приходите трезвым!
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– Напомни, как называются люди, которые не едят мясо?
– Пенсионеры.
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– Изя, меня укусила ваша собака! Я требую компенсации.
– Я сейчас его подержу, а вы – кусайте.
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Жизнь коротка. Тратьте как можно больше времени на споры с незнакомцами в интернете.
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На мосту стоят двое англичан и слышат крики из реки:
– Помогите, я не умею плавать!
Один обращается к другому:
– Джордж, вы умеете плавать?
– К сожалению, нет.
– Я тоже, но мы же не кричим об этом на весь город.
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В офис фирмы в рабочее время врываются люди в масках и камуфляже:
– Всем лечь на пол, это ограбление!
Главный бухгалтер, ложась:
– Спасибо! Спасибо! Теперь все спишем.
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Как сообщал OBOZREVATEL, новая оптическая иллюзия озадачила пользователей сети. На фото запечатлен дом, очертания стен которого трудно рассмотреть с первого взгляда.