Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 9 марта

Хозяева шикарной виллы уехали, повесив на калитку табличку: "Осторожно, злая собака!". Возвращаются – вилла ограблена, а вместо таблички висит записка: "Зачем на хорошую собачку наговариваете?"

Актуальные приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 9 марта.

В Роскосмосе создали марсоход, способный отбирать пробы грунта у марсоходов из США и Китая.

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Воспитательница детского сада после третьей рюмки начинает баловаться и не хочет ложиться спать.

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Мужчины в поликлинике делятся на два вида: 1) привела мама; 2) привела жена.

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– С 8 Марта! Пусть в твоей жизни всегда будет весна!

– Грязь, авитаминоз и депрессия? Спасибо!!!

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В роддоме счастливый отец:

– Ура, близнецы!

– Нет, пока один, – говорит медсестра, – но в следующий раз приходите трезвым!

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– Напомни, как называются люди, которые не едят мясо?

– Пенсионеры.

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– Изя, меня укусила ваша собака! Я требую компенсации.

– Я сейчас его подержу, а вы – кусайте.

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Жизнь коротка. Тратьте как можно больше времени на споры с незнакомцами в интернете.

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На мосту стоят двое англичан и слышат крики из реки:

– Помогите, я не умею плавать!

Один обращается к другому:

– Джордж, вы умеете плавать?

– К сожалению, нет.

– Я тоже, но мы же не кричим об этом на весь город.

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В офис фирмы в рабочее время врываются люди в масках и камуфляже:

– Всем лечь на пол, это ограбление!

Главный бухгалтер, ложась:

– Спасибо! Спасибо! Теперь все спишем.

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Как сообщал OBOZREVATEL, новая оптическая иллюзия озадачила пользователей сети. На фото запечатлен дом, очертания стен которого трудно рассмотреть с первого взгляда.