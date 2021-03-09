Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 9 березня
Господарі шикарної вілли поїхали, повісивши на хвіртку табличку: "Обережно, злий собака!". Повертаються – віллу пограбовано, а замість таблички висить записка: "Навіщо на гарну собачку наговорюєте?"
Актуальні приколи, анекдоти й меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 9 березня.Анекдоти та меми дня
У Роскосмосі створили марсохід, здатний відбирати проби грунту в марсоходів з США і Китаю.
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Вихователька дитячого садка після третьої чарки починає бешкетувати й не хоче лягати спати.
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Чоловіки в поліклініці діляться на два види: 1) привела мама; 2) привела дружина.
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– З 8 Березня! Нехай у твоєму житті завжди буде весна!
– Бруд, авітаміноз і депресія? Дякую!!!
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У пологовому будинку щасливий батько:
– Ура, близнюки!
– Ні, поки один, – каже медсестра, – але наступного разу приходьте тверезим!
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– Нагадай, як називаються люди, які не їдять м'ясо?
– Пенсіонери.
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– Ізю, мене вкусив ваш собака! Я вимагаю компенсації.
– Я зараз його потримаю, а ви – кусайте.
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Життя коротке. Витрачайте якомога більше часу на суперечки з незнайомцями в інтернеті.
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На мосту стоять двоє англійців і чують крики з річки:
– Допоможіть, я не вмію плавати!
Один звертається до іншого:
– Джордже, ви вмієте плавати?
– На жаль, ні.
– Я теж, але ми ж не кричимо про це на все місто.
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До офісу фірми в робочий час вриваються люди в масках і камуфляжі:
– Всім лягти на підлогу, це пограбування!
Головний бухгалтер, лягаючи:
– Дякую! Дякуємо! Тепер все спишемо.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, нова оптична ілюзія спантеличила користувачів мережі. На фото зображено будинок, обриси стін якого важко розглянути з першого погляду.