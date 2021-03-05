Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 5 марта
Если у вас нет денег на врачей, просто посетите международный аэропорт. Вам бесплатно сделают рентген, осмотрят грудь, а если произнесете слово "наркотики", еще колоноскопию получите.
Веселые анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 5 марта.Анекдоты дня
Отец шлет сыну телеграмму:
– Как прошел экзамен?
– Экзамен прошел блестяще, профессор в восторге. Просит повторить осенью.
***
Одной семье подарили попугая, который до этого жил в публичном доме. В комнату входит дочь хозяев. Попугай:
– О, новые девочки.
Затем зашла мать.
– О, и мамка новая, – говорит попугай.
Последним заходит отец.
– Зато клиенты те же, привет, Санек.
***
– Будь другом, посоветуй мне, на ком жениться – на богатой 40-летней вдове или молодой бедной девушке, которую я люблю?
– Конечно, на девушке, ведь любовь – главное в мире. Кстати, а где живет та вдова?
***
К врачу приходит бабушка.
– Доктор, у меня одышка.
Врач осмотрел ее и, не найдя признаков одышки, спрашивает:
– А когда у вас одышка бывает?
– Когда я маршрутку догоняю.
***
Одна девушка ждала-ждала принца на белом коне, а пришел почтальон и принес ей пенсию.
***
Вовочка приносит из садика машинку. Родители спрашивают:
– Вовочка, откуда у тебя эта машинка?
– Это мы с Андреем поменялись.
– Он дал тебе машинку, а ты ему что?
– По шее.
***
Одесса, на Привозе:
– Скажите, чем вы кормите своих курей?
– А зачем это вам?
– Как это зачем? Может, я тоже хочу так похудеть!
***
Вот что значит подруга. Вчера после вечеринки дотащила меня на пятый этаж домой и передала мужу! Хотя я живу на первом и не замужем.
***
В квартире пожар. Муж:
– Что будем выносить в первую очередь?
Приглушенный голос из шкафа:
– Шкаф, пожалуйста.
***
– Плохой политик – тот, который врет, а ему не верят. Хороший – который врет и ему верят.
– А если не врет?
– Тогда какой же это политик?
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Билла Гейтса Дженнифер получила вакцину от COVID-19 и пошутила, что вместе с ней ей вживили чип от ее отца.