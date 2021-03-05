Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 5 марта

Если у вас нет денег на врачей, просто посетите международный аэропорт. Вам бесплатно сделают рентген, осмотрят грудь, а если произнесете слово "наркотики", еще колоноскопию получите.

Веселые анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 5 марта.

Отец шлет сыну телеграмму:

– Как прошел экзамен?

– Экзамен прошел блестяще, профессор в восторге. Просит повторить осенью.

***

Одной семье подарили попугая, который до этого жил в публичном доме. В комнату входит дочь хозяев. Попугай:

– О, новые девочки.

Затем зашла мать.

– О, и мамка новая, – говорит попугай.

Последним заходит отец.

– Зато клиенты те же, привет, Санек.

***

– Будь другом, посоветуй мне, на ком жениться – на богатой 40-летней вдове или молодой бедной девушке, которую я люблю?

– Конечно, на девушке, ведь любовь – главное в мире. Кстати, а где живет та вдова?

***

К врачу приходит бабушка.

– Доктор, у меня одышка.

Врач осмотрел ее и, не найдя признаков одышки, спрашивает:

– А когда у вас одышка бывает?

– Когда я маршрутку догоняю.

***

Одна девушка ждала-ждала принца на белом коне, а пришел почтальон и принес ей пенсию.

***

Вовочка приносит из садика машинку. Родители спрашивают:

– Вовочка, откуда у тебя эта машинка?

– Это мы с Андреем поменялись.

– Он дал тебе машинку, а ты ему что?

– По шее.

***

Одесса, на Привозе:

– Скажите, чем вы кормите своих курей?

– А зачем это вам?

– Как это зачем? Может, я тоже хочу так похудеть!

***

Вот что значит подруга. Вчера после вечеринки дотащила меня на пятый этаж домой и передала мужу! Хотя я живу на первом и не замужем.

***

В квартире пожар. Муж:

– Что будем выносить в первую очередь?

Приглушенный голос из шкафа:

– Шкаф, пожалуйста.

***

– Плохой политик – тот, который врет, а ему не верят. Хороший – который врет и ему верят.

– А если не врет?

– Тогда какой же это политик?

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Билла Гейтса Дженнифер получила вакцину от COVID-19 и пошутила, что вместе с ней ей вживили чип от ее отца.