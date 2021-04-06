Анекдоты дня: приколы и мемы за 6 апреля

Чудо по-одесски – это когда вы выходите на Привозе, а ваш кошелек уже вышел на вокзале.

Веселые приколы, шутки, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 6 апреля.

Соседка всю жизнь носила кольцо с надписью "Спаси и сохрани", а как только сняла – сразу вышла замуж.

***

Исаак дает нищему одну гривну милостыни:

– Прости, вчера я женился, теперь у меня жена и теща, поэтому я не могу дать тебе две гривны.

Нищий подскакивает и кричит:

– Посмотрите на него, вчера женился, а сегодня я уже должен кормить его семью!

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Родственники собрались у постели заболевшего миллионера:

– Скажите, доктор, есть надежда?

– Никакой! У него обычная простуда.

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Объявления в трамвае в Одессе:

– Граждане, не ковыряйте сиденья, бриллиантов там нет.

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– Мы с женой встретились на дискотеке.

– Ой, как романтично!

– Куда там! Я думал, она дома с детьми сидит.

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Один бизнесмен спрашивает у другого:

– Как тебе удалось добиться того, что твои подчиненные никогда не опаздывают?

– Очень просто: у меня работает 50 человек, а мест для парковки – 30.

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Маленький мальчик спрашивает у папы:

– Откуда у нас так много денег?

– У меня есть волшебная палочка, махнешь ею – и деньги появляются!

Утром сын говорит отцу:

– Зачем ты меня обманул, я всю ночь твоей палочкой махал – ничего не получилось!

– Когда машешь палочкой, надо говорить волшебные слова!

– Какие?

– "Покажите ваши права!"

***

Боец пожарной охраны, рискуя жизнью, вынес из горящего банка мешок с миллионом долларов. Где сейчас находится герой – неизвестно.

***

На посту ГАИ:

– Почему не горят задние фонари?

Водитель выскакивает из машины, взволнованно бегает и кричит.

– Не переживайте, нарушение незначительное.

– Как незначительное? А где фургон, где теща, жена и дети?

***

Во время развода жена спрашивает мужа:

– Ты планируешь еще жениться?

– Нет. Лучше тебя не найду, а такую же не хочу.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка в TikTok показала "фокус" с преображением полной фигуры в стройную. На видео она позирует возле барной стойки.