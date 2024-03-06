Жгут шины, файеры, перекрывают улицы тракторами: польские фермеры устроили масштабную забастовку. Видео

В Варшаве (Польша) сегодня, 6 марта, началась забастовка фермеров. Протестующие жгут шины перед офисом премьер-министра Дональда Туска, зажигают файеры и пытались перекрыть улицы тракторами.

Об Организаторах протеста ожидают, что участие в нем примут более 100 тыс. человек. Фото и видео протестов активно публикуют жители польской столицы в соцсетях.

Фермеры собрались у здания правительства и собираются идти в Сейма. Фермеры протестуют против "зеленого курса" и требуют прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из стран вне ЕС, прежде всего из Украины.

По данным мэрии, в акции протеста могут принять участие до 150 тысяч человек. Объявленная продолжительность забастовки – начиная с 9:00, 6 марта до 20:00, 8 марта.

Въезд тракторов в Варшаву запрещен, так что патрули правоохранителей дежурят вдоль важнейших въездов в город. Некоторые дороги уже заблокированы, пишет "Новая Польша".

Управление полиции Варшавы приостанавливает движение по прилегающим улицам, чтобы создать безопасные условия для забастовщиков. В ведомстве сообщили, что 6 декабря пройдут две акции протеста – участники первой соберутся перед Канцелярией премьер-министра, второй – у здания Сейма, туда планируют пойти до 20 тысяч человек.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, из-за блокады границы с Украиной в Польше значительно растут цены на транспортировку товаров. Это касается как импорта, так и экспорта. В результате конечные потребители столкнутся с удорожанием польских продуктов питания в Украине и украинских в Польше.

Кроме того, есть проблемы со снабжением бытовой техникой в Украину. Дефицита не ожидается, но цены на него также могут подрасти.

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