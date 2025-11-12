Участникам коррупции в энергетике избраны залоги: один из них носил по Киеву $1,6 млн в коробке

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения Лесе Устименко и Игорю Фурсенко, которые проходит как подозреваемые в расследовании многомиллиардной коррупционной схемы в "Энергоатоме". Обоих поместили под стражу в течение следующих 60 дней (до 8 января) с альтернативой внесения залога – 25 млн грн для Устименко и 95 млн грн для Фурсенко.

Видео дня

Устименко проходила по делу №991/11648/25. Она является частным предпринимателем в сфере исследования рынка. Детективы выяснили, что в 2023 году она приобрела паркоместа в доме в центре Киева, где действовал "бэк-офис по отмыванию средств". Также стало известно, что ее муж – вероятно, гражданин РФ, который регулярно ездил в Россию до 2015 года, когда получил гражданство Украины.

Дело №991/11583/25, фигурантом которого является Фурсенко, рассматривал следственный судья ВАКС Виктор Ногачевский. Он удовлетворил требования Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) частично – прокурор просила для подозреваемого 60 дней ареста или залог в 254 млн грн.

В САП выразили опасения, что подозреваемый будет скрываться от органов правопорядка, а также попытается уничтожить или иначе повлиять на доказательства. Об этом свидетельствует то, что он нанял технического специалиста, который очищал данные телефонов, электронных ящиков.

По данным следствия, Фурсенко исполнял обязанности бухгалтера "бэк-офиса по легализации средств". На опубликованных Национальным агентством по борьбе с коррупцией (НАБУ) аудиозаписях именно он жаловался, что нести коробку с $1,6 млн "такое себе удовольствие".

Прокурор отметила, что с 19 марта 2025 года "Решик" работает в компании Fire Point (производитель ракет "Фламинго") в должности администратора. Он зарегистрирован как частный предприниматель с основным видом деятельности "консультирование по вопросам информатизации", а по данным "Радио Свобода" у других абонентов подписан как "Игорь сотрудник Михаила Цукермана". Последний также фигурирует в антикоррупционном расследовании как "Шугармен".

Операция "Мидас": подробности

10 ноября в Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье нардепа-предателя Андрея Деркача, через который легализовали и отмывали около 100 млн долларов. Для конспирации участники схемы использовали псевдонимы:

бизнесмен Тимур Миндич – "Карлсон";

бизнесмен Михаил Цукерман – "Шугармен";

экс-министр энергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";

экс-министр национального единства Алексей Чернышов – "Че Гевара";

экс-исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов – "Тенор";

бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк – "Рокет".

Как известно, непосредственно перед обысками Миндичу и Цукерману удалось выехать за границу. Тем не менее, 7 членам преступной организации было объявлено о подозрении, а пятерых задержали. Кроме Миндича, Миронюка, Басова и Цукермана, по данным СМИ, подозреваемыми также выступают работники "бэк-офиса" – бизнесмен Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ВАКС избрал меру пресечения Игорю Миронюку в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 136,62 млн грн. Именно он обсуждал с подрядчиками различных проектов на государственных энергетических компаниях условия сотрудничества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!