'Зарплатное' бронирование усиливает общественный раскол и играет на руку врагу, – эксперт

Модель экономического бронирования, которая предусматривает освобождение от мобилизации украинцев с зарплатой от 35 тысяч гривен, порождает много разговоров среди украинского общества и военных в частности, и усиливает раскол в обществе.

Об этом заявил советник МВД в 2015-21 годах Владимир Мартыненко.

"Такой способ бронирования только разделит наше общество на тех, кто может себе позволить откупиться, теперь уже законным способом, от мобилизации, и тех, кто не сможет этого сделать и поэтому вынужден защищать страну. И это несмотря на то, что у нас абсолютно все равны перед законом и наша конституционная обязанность – защищать страну. Несмотря на то, сколько зарабатываешь, платишь налогов и т.д.", – подчеркнул Мартыненко.

Он отметил: эти месседжи активно используют враг в информационных кампаниях против украинцев.

"У нас не понимают, что подобные высказывания, идеи или инициативы несут огромные угрозы информационной безопасности страны. Поэтому нашим законотворцам нужно очень подробно думать, и очень тщательно эти идеи прорабатывать, прежде чем запускать их обсуждение в обществе. Потому что это дает возможность и основания распропаганде пользоваться такими идеями, чтобы влиять на единство нашего общества и вносить дискуссию о том, что же будет приоритетным – наполнять бюджет или защищать страну", – подчеркнул Мартыненко.

В то же время государство должно больше внимания уделять борьбе с уклонистами, отметил эксперт – ведь многочисленные схемы уклонения от службы существуют в том числе из-за слишком сложных конструкций, созданных в оборонном ведомстве.

"Другой вопрос – это уклонисты. С этим надо бороться, латать "дыры" на границе, ломать масштабные схемы, которые построили еще с начала полномасштабного вторжения, и до сих пор работают. И здесь вопрос во многом стоит прежде всего в оборонном ведомстве, потому что как раз они прописывают конструкцию. И когда у нас будут прозрачные понятные правила, поубирав разнообразные схемы, тогда станет ясно, что не нужно пытаться уезжать из страны", – резюмировал эксперт.

Как известно, Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев с зарплатами более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Глава Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец заявил, что тема зарплатного бронирования нарушает конституционные права граждан, и грозит остановкой градообразующим предприятиям.