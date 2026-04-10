Запустили тестирование ГСОМ: государство впервые будет фиксировать данные о рынке азартных игр в реальном времени

В Украине заработала Государственная система онлайн-мониторинга – инструмент, который позволяет государству видеть, как работает рынок азартных игр.

Ранее получали информацию о рынке постфактум – в виде отчетов за прошлые периоды. Это ограничивало возможности контроля деятельности игорного бизнеса и мгновенно реагировать на нарушения.

ГСОМ меняет этот подход. Теперь государство получает данные о работе организаторов азартных игр постоянным потоком, без задержек, 24/7.

Первые подключения начаты

ДСОМ уже работает в тестовом режиме, и к системе подключены первые два организатора, продолжаем подключение следующих компаний. Далее система постепенно охватит весь лицензированный рынок.

Как это работает

Системы организаторов азартных игр интегрируются в ГСОМ. Каждая ставка, выплата или возврат средств передается в систему как отдельная транзакция с уникальным идентификатором.

Это означает:

данные об операциях невозможно изменить или "переписать";

каждое действие фиксируется только раз;

даже в случае технических сбоев информация не теряется.

При этом система не отслеживает действия конкретных людей и не работает с персональными данными – все сведения передаются в обезличенном виде.

Что это меняет для людей и страны

Запуск ГСОМ меняет принципы регулирования рынка. Система обеспечивает прозрачность работы бизнеса, автоматизирует сбор данных для налогообложения и снижает риски манипуляций или сокрытия деятельности лицензированных организаторов.

Доступ к данным получает и Государственная налоговая служба Украины – в частности, для расчета налогов на выигрыш: военного сбора и налога для физлиц; GGR, валового игрового дохода, который является базой для налогообложения организаторов азартных игр.

Как запускают ГСОМ

ГСОМ внедряется в две очереди. Первая – это финансовое ядро системы. Она содержит необходимый функционал для прозрачного взаимодействия бизнеса и государства.

Первая очередь позволяет государству видеть ключевые процессы: принятие ставок, выплаты выигрышей и возврат средств игрокам. Этого достаточно, чтобы обеспечить контроль финансовых потоков.

Что дальше

Ранее Правительство приняло Постановление, которое позволяет получить финансирование на разработку второй очереди ДСОМ. Она расширит возможности системы – добавит более глубокую аналитику и инструменты контроля за процессами внутри игр.

ДСОМ – это шаг к прозрачному рынку, где правила одинаковы для всех, а государство работает с данными в реальном времени.

Это также часть более широкого перехода к цифровому государству – когда решения принимают на основе данных, а не отчетов и ручного контроля.