Зачем РФ манипулирует 'зерновым соглашением': в ISW проанализировали действия оккупантов

Государство-террорист Россия продолжает попытки посеять разногласие внутри НАТО и в отношениях стран Альянса с Украиной, и таким образом подорвать западную поддержку нашего государства. Для этого РФ манипулирует "зерновым соглашением" и наносит удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре.

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К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что страна-агрессор и лично диктатор Владимир Путин пытаются побудить западные государства преждевременно подтолкнуть Украину к переговорам с Россией.

Также, по словам аналитиков, Кремль пытается смягчить заявление Министерства обороны России от 19 июля о том, что гражданские корабли в Черном море рассматриваются как законные военные цели. Так, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил 21 июля, что заявление ведомства означало лишь, что российские силы проведут проверку судов.

Однако, как считают в ISW, заявление Минобороны России по-прежнему указывает на то, что российские силы намерены рассматривать гражданские суда как законные военные цели, и даже интерпретация заявления Вершининым гласит, что российские силы высадятся на абордаж и, возможно, захватят иностранные гражданские суда.

Аналитики отметили, что Россия маневрирует для сохранения за собой возможности изменить действующее соглашение, а не вести переговоры о совершенно новом, поскольку она стремится добиться широких уступок от Запада. Вершинин также оправдал выход России из сделки по зерну, обвинив украинские силы в использовании зерновых коридоров для проведения "террористических атак" против России, что согласуется с предыдущими заявлениями российских официальных лиц и блогеров, оправдывающих выход России из сделки в периоды ее продления.

При этом сам Путин выдвинул ряд требований для возвращения России к соглашению, которые в частности включают отмену санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений, а также повторное подключение российских банков, обслуживающих поставки продовольствия, к банковской системе Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). По мнению аналитиков, усиливающиеся удары российских военных по украинским портам и зерновой инфраструктуре, а также угрозы морской эскалации в Черном море, вероятно, направлены на то, чтобы, среди прочего, заставить Запад согласиться с этими требованиями.

"Кремль регулярно прибегает к эскалационной риторике, направленной на побуждение Запада к уступкам, и часто некоторые официальные лица продвигают эту риторику, в то время как другие чиновники симулируют готовность участвовать в переговорах", – считают в ISW.

Напомним: 21 июля россияне четвертые сутки подряд атаковали ракетами Одесскую область Украины. Запущенными с моря "Калибрами" они ударили по агропредприятию в регионе – там значительные повреждения ангаров и техники, уничтожено 120 тонн гороха и ячменя.

Как сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, оккупанты сознательно пытались уничтожить украинские запасы зерна. Ведь попадание зафиксировано непосредственно в ангары его хранения и в место, где располагалась сельскохозяйственная техника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– зерновое соглашение прекратило функционирование с 18 июля. В ЕС осудили действия РФ, в ООН и Турции пообещали "не останавливать усилия", а Украина рассчитывает на работу зернового коридора и без России;

– глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина возобновит экспорт зерна, несмотря на угрозу, что судна могут подвергнуться нападению со стороны РФ. В частности, соответствующим заявлением украинский дипломат хотел показать готовность Киева уличить блеф Москвы на фоне противостояния в Черном море;

– в Минобороны Украины отреагировали на угрозы со стороны РФ безопасному судоходству в Черном море. Там отметили, что с 21 июля будут рассматривать все суда, направляющиеся в российские порты, а также в порты на оккупированных территориях Украины как перевозящие грузы военного назначения, со всеми соответствующими последствиями;

– в РФ отреагировали на предупреждение со стороны Минобороны Украины относительно суден в Черном моря. Так, в Кремле заявили, что Киев "не гнушается ничем" и это " представляет опасность".

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