За неделю энергетики ДТЭК вернули свет 111 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за атак россиян

С 8 по 14 июля специалисты ДТЭК вернули свет более 111 тысяч семей в 74 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Днепропетровской и Донецкой областях, а также в Киеве. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Видео дня

В частности, на прошлой неделе больше всего возобновлений электроснабжения было на Днепровщине. Здесь через неделю энергетики восстановили электричество для 82 тысяч семей. Больше всего пострадал юг региона, приближенный к зоне боевых действий.

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Враг использует артиллерию, которая часто не дает времени энергетикам перебраться в безопасное место. Несмотря на постоянную опасность с 8 по 14 ремонтные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение в домах 28,6 тысяч семей.

Еще для 1,1 тысяч семей возобновлено электроснабжение в Киеве. В столице 8 июля июня во время ракетной атаки были полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции в Шевченковском и Голосеевском районе.

Несмотря на сложную ситуацию в энергетике, ремонтные бригады ДТЭК продолжают восстанавливать поврежденные энергообъекты, как только получат разрешение от ВСУ и ГСЧС. Напомним, на прошлой неделе ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел в Донецкой области. В результате обстрела был ранен один энергетик.