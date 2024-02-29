В 2023 году 'Укрнафта' уплатила 3,9 млрд грн дивидендов государству

"Укрнафта" уплатила 3,9 млрд грн дивидендов в государственный бюджет, об этом сообщают на сайте компании.

Это первая часть выплат. Всего будет уплачено более 8 млрд грн в соответствии с графиком.

Это вдвое больше, чем суммарно за 10 прошлых лет.

"Это реальный и практический вклад каждого и каждой в защиту Украины. В нашу Победу. Благодарю всех укрнафтовцев за работу", - подчеркнул директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Напомним, в 2023 году "Укрнафта" уплатила 25,7 млрд налогов в государственный бюджет.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

"Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".