Яйца по 17 грн возвращаются? 'Мит Пром' разыскиваемой в Украине Глиняной заключил контракт с Минобороны на почти 4 млрд

Фирма разыскиваемой НАБУ украинской бизнесвумен Татьяны Глиняной "Мит Пром" заключила договоры с Минобороны о поставках продуктов для военных. Цена вопроса – почти 4 миллиарда гривен за второе полугодие 2025 года.

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Об этом пишет издание "Телеграф" со ссылкой на Борислава Березу, который обратил внимание на тендер.

Он отметил, что согласно заключенному контракту ООО "Мит Пром" будет поставлять товары для военных на Харьковщине и Черниговщине. Береза отметил, что статус разыскиваемой, похоже, не помешал Глиняной дальше вести бизнес в Украине.

Экснардеп добавил, что Татьяна Глиняная занимается поставкой продуктов для армии последние 20 лет. Однако широкой публике ее имя стало известно по ряду весьма скандальных причин.

"Прославилась она всем известными событиями. Первое – когда пыталась продать армии яйца по 17 грн за штуку, второе – приобретением сети гостиниц в Хорватии, третье – когда у ее бухгалтера в машине обнаружили 4,7 млн ​​евро наличными", – пишет Борислав Береза.

О Глинянрй было сделано немало журналистских расследований, включая фильм с записью ее разговоров с сотрудниками, которые демонстрируют ее, мягко говоря, нелюбовь к украинской армии. Но даже нахождение в розыске не остановило бизнесвумен от дальнейшего участия в тендерах.

Береза напомнил, что недавно в Украине был назначен новый Генпрокурор – Руслан Кравченко, пообещавший бороться с коррупцией. По словам бывшего народного избранника, пока эта борьба лишь "играет новыми красками".