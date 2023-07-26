Выход Кремля из зерновой сделки открывает новые возможности для Украины – СМИ

Выход Кремля из зернового соглашения открывает новые возможности для Украины – это возможность полностью разблокировать работу портов, снять ограничения по номенклатуре гражданской продукции, и получить толчок для восстановления экономики.

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Об этом говорится в исследовании на сайте Минпром.

"Следует подчеркнуть, что вопрос разблокирования портов для всех видов грузов чрезвычайно важен для Украины, поскольку несет непосредственное влияние на украинскую экономику и способность государства финансировать наших защитников. Поэтому он требует постоянного поднятия на самом высоком уровне с активным привлечением международных партнеров", - указывает издание. .

Сложившаяся в секторе грузовых перевозок в Черноморском регионе ситуация неприемлема, подчеркивает Минпром, ведь страна-агрессор свободно торгует Черным морем и получает десятки миллиардов долларов экспортной выручки, на которые продолжает финансировать войну. А жертва агрессии, защищающая свою независимость, оказалась в полной морской блокаде.

"Из-за формата зернового соглашения Россия фактически узаконила "право пиратства" на море и получила беспрецедентные права на полный контроль за внешней торговлей суверенного государства в Черном море, а также контрольные функции в проливе Босфор. Подтверждая свое реноме пирата, российская федерация на днях прибегла к ракетным обстрелам портов Одесса и Черноморск. Кроме того, получила повреждения инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков, а также резервуары и причалы одесского порта", - указывает издание.

Чтобы покончить с этим терроризмом, наиболее радикальным шагом со стороны мирового сообщества могло бы стать проведение морской операции типа "Эрнст Вилл" в 80-х годах прошлого столетия, когда американский флот защитил международные коммуникации в Персидском заливе от нападений со стороны Ирана, отметили журналисты. .

"Еще один вариант – обратиться к зарубежным партнерам с просьбой обеспечить Украину всем необходимым вооружением для получения возможности силового прекращения пиратских посягательств со стороны России на свободное коммерческое судоходство", – указывают в издании.

Также эффективным со стороны западных партнеров мог бы быть и несиловой путь, а именно – введение зеркальных механизмов в азово-черноморские порты России в виде наложения санкций на всех участников экспортных/импортных операций государства-агрессора и участников процессов морских перевозок в его порты, подчеркнули журналисты. .

"Введение полного запрета на работу не только с российскими судами, но и с портами агрессора, для которого цена заблокированного Азово-Черноморского бассейна составит около 100 млрд долл. в год. Если будут предприняты следующие действия, то будет достигнута справедливость в отношении коммерческого судоходства. Более того 500 дней полномасштабной войны показали, что с агрессором нужно говорить только на языке силы", - акцентировали в издании.

Напомним, на днях Федерация работодателей транспорта Украины обнародовала заявление, согласно которому из-за заблокирования портов Украина потеряла минимум 10% ВВП, 18 млрд долларов валютной выручки, 500 тыс. рабочих мест и 135 млрд грн налогов – что сопоставимо с бюджетом расходов Украины на образование или охрану здоровья.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.