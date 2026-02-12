Возвращение теневых схем в экспорт металлолома повредит евроинтеграции Украины, – Семенюк

Попытки вернуть теневые схемы в отрасль экспорта лома черных металлов могут повредить и даже замедлить темпы евроинтеграции Украины.

Об этом заявил политолог Тарас Семенюк, комментируя инициативы отменить правительственное постановление, которое временно ограничило экспорт металлолома путем введения "нулевой" квоты.

"Вне всякого сомнения после печально известного коррупционного скандала в украинской энергетике Еврокомиссия начала более придирчиво мониторить состояние дел в любой отрасли экономики нашей страны, в том числе и в экспорте металлолома. Стоит напомнить, что для беспошлинного экспорта украинского сырья в страны ЕС ломозаготовители получают от украинской таможни сертификаты происхождения EUR.1", – отметил политолог.

По его словам, этот сертификат EUR.1 безоговорочно признается Евросоюзом, но к процедуре его выдачи есть очень много вопросов, ведь этот документ позволяет экспортеру избегать уплаты пошлины 180 евро с каждой тонны лома.

"Решение Правительства Украины временно, сроком на 1 год ограничить экспорт металлолома путем введения "нулевой" квоты, среди прочего, имело целью остановить коррупцию в этой сфере. Ведь сертификаты EUR.1, вероятно, выдавались с систематическими злоупотреблениями, что и привело к 9-ти кратному росту экспорта этого стратегического сырья из Украины", – подчеркнул Тарас Семенюк.

Поэтому, считает политолог, текущие попытки отменить ограничения – это ничто иное как попытка возродить коррупцию в сфере экспорта металлолома. "Если это удастся сделать, это с высокой степенью вероятности повредит и даже замедлит темпы евроинтеграции Украины", – констатировал Тарас Семенюк.

Кроме того, он отметил, что именно в контексте рисков для евроинтеграции Украины следует воспринимать заявления некоторых пророссийских польских политиков, которые настаивают на возвращении к прежнему таможенному режиму торговли украинским ломом.