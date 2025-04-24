Виноваты логистика и пошлины: Украина теряет позиции на мировом рынке стали

Рынок стали Украины в течение I квартала 2025 показал разнонаправленные тенденции: производство основных видов продукции преимущественно возросло, внутреннее потребление и импорт также возобновились, а вот экспорт продукции замедлился. Среди основных факторов влияния – торговая политика США, удорожание логистики и государственная тарифная политика, указывает GMK Center.

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По итогам января-марта металлургические предприятия увеличили выплавку чугуна на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а выпуск стали вырос на 2,7% г./г. В то же время по сравнению с предыдущим кварталом производство чугуна сократилось на 1,8%, а стали и проката выросло на 2,5% соответственно. Экспорт металлопродукции за этот период сократился на 11,2% г./г.: снижение произошло преимущественно из-за замедления экспортного спроса на полуфабрикаты", – указывают аналитики Центра.

Среди основных факторов влияния они называют торговую политику США: новые пошлины и антидемпинговые расследования ограничивают доступ украинской продукции к американскому рынку, влияя на ценовую конъюнктуру в ЕС и Азии. Влияют на состояние отрасли также логистические трудности, в частности, повышение тарифов на перевозку, высокая конкуренция со стороны азиатских производителей и т.д.

Основными экспортными рынками украинского металлопроката страны Европейского союза (77,9%), другой Европы (10,9%) и СНГ (6,7%). Среди металлургических импортеров на первое место занимают другие страны Европы (59,4%), на втором ЕС (23,2%), на третьем – страны Азии (16,9%).

"Мы видим начало негативных тенденций из-за внутренних и внешних факторов, влияющих на украинский ГМК. Экспорт железной руды уменьшается, стабильные объемы выпуска стали и экспорт чугуна под угрозой. Негативные экономические тенденции, усилившиеся из-за торговых войн в Европейском Союзе, также влияют на объемы и цены украинского экспорта. Дополнительно негативное влияние ощутимо от агрессивной налоговой и тарифной политики правительства, что усугубляет ситуацию для ключевой отрасли промышленности – горно-металлургического комплекса", – отметил директор GMK Center Станислав Зинченко.

Напомним, в прошлом году Украина заняла 20 место в рейтинге 71 стран-крупнейших производителей стали. Впрочем, уже в первом квартале этого года мы опустились в этом рейтинге на 23-е место.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но при росте тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа "Укрзалізниці", бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.