Россия потеряла триллионы долларов из-за занижения стоимости ее нефти и нефтепродуктов. Центробанк РФ уже предупредил о сокращении расходов бюджета, если цены на нефть не вырастут

Какговорится в сообщении Службы внешней разведки, с 1 января 2026 года базовая ставка взимаемого в РФ налога на добавленную стоимость выросла с 20 до 22%. По оценкам экспертов, повышение ставки НДС на 2% приведет к общему росту цен в первом полугодии 2026 года.

"Россия потеряла триллионы долларов из-за занижения стоимости ее нефти и нефтепродуктов", – считает председатель санкт-петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев.

Кроме того, с 1 января 2026 года начнут облагаться НДС банковские комиссии по карточным операциям – в частности, это коснется эквайринга и процессинга. Теперь НДС по ним составит 22%, в течение 20 лет действовала льгота по их полному освобождению от этого налога.

С началом 2026 года увеличится и размер таможенных сборов за осуществление таможней операций, связанных с ввозом в Россию различных товаров. Возрастет стоимость таможенного оформления для ряда товаров, ввозимых в страну. Например, для радиоэлектроники она вырастет почти в 2,5 раза – с 30 тыс. до 73,86 тыс. за партию независимо от ее объема.

Также с 1 января ставка налога на прибыль для лиц, признанных в РФ "иностранными агентами", выросла до 30% (вместо 13–22%). Кроме того, "иноагентов" лишат всех налоговых льгот и вычетов, которыми пользуются россияне.

СВР Украины отмечает, что микрофинансовые организации с 1 января 2026 года должны будут требовать официальное подтверждение о доходах заемщиков по кредитам до 50 тыс. рублей или оценивать их на основе среднедушевого дохода в регионе. При том, что депутаты госдумы не должны подавать декларации о своих доходах.

В России за 11 месяцев 2025 года ущерб от преступлений экономической направленности достиг 316 млрд рублей, что стало рекордным показателем за последние три года. Всего за прошлый год выявлено более 101 тыс. подобных преступлений.

Об этом говорится в сообщении OBOZ.UA, после завершения войны в Украине Россия может вернуться на европейский энергетический рынок. Такое предложение поступило Евросоюзу (ЕС) в рамках мирного плана, который продвигает президент США Дональд Трамп.

