Валютные ограничения увеличивают расходы бизнеса и сдерживают инвестиции –, эксперт

Действующие валютные ограничения создают дополнительную финансовую нагрузку для украинских компаний и снижают эффективность использования капитала.

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Об этом заявила адвокат, эксперт по налогообложению и регулированию криптовалют Александра Никитина.

По ее словам, валютные ограничения влияют не только на иностранных инвесторов, но и непосредственно на украинский бизнес. Многие компании продолжают обслуживать внешние кредиты и выплачивать проценты по займам, привлеченным еще до начала полномасштабной войны.

В то же время часть предприятий уже имеет достаточный уровень ликвидности для возврата инвесторам части вложенного капитала или досрочного погашения отдельных финансовых обязательств. Однако сделать это они не могут из-за действующих валютных ограничений.

"На практике многие компании продолжают обслуживать внешние кредиты, выплачивать проценты по займам или удерживать дорогостоящие источники финансирования, привлеченные еще до начала войны. При этом нередко компания уже обладает достаточной ликвидностью для возврата инвестору части вложенного капитала или досрочного погашения отдельных финансовых обязательств. Однако сделать это она не может из-за действующих валютных ограничений", — отметила Никитина.

По ее словам, следствием этих ограничений становятся дополнительные расходы для бизнеса и менее эффективное использование финансовых ресурсов в экономике.

"В результате бизнес вынужден продолжать платить проценты за финансирование, которое в нормальных условиях уже могло бы быть погашено. Для предприятия это означает дополнительные расходы. Для экономики — менее эффективное использование финансовых ресурсов. Для потенциальных инвесторов — еще один сигнал о наличии регуляторных рисков", — подчеркнула эксперт.

Ранее исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко заявила, что смягчение валютных ограничений рассматривается как один из ключевых шагов поддержки экспорта и повышения инвестиционной привлекательности Украины.