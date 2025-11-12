"Тенору" с "пленок Миндича" избрали меру пресечения, а прокурор раскрыл детали дела: что решил ВАКС

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения второму фигуранту дела "Мидас" о многомиллиардной коррупции в энергетике – исполнительному директору по физической защите и безопасности НАЭК "Энергоатом" Дмитрию Басову, который фигурирует на записях переговоров участников схемы как "Тенор". Его будут держать под стражей 60 суток с возможностью залога в 40 млн гривен.

Соответствующее решение следственный судья ВАКС Игорь Строгий объявил во время трансляции судебного заседания 12 ноября, но оно может быть обжаловано в Апелляционном суде. Позже это подтвердили также в Специализированной антикоррупционной прокуратуре(САП), и хотя официально фамилия фигуранта не указывается, его описание совпадает с описанием Басова, который, по данным расследования, был одним из тех, кто решал вопросы с оплатами "Энергоатомом" за поставленные контрагентами товары и услуги.

Также во время заседания прокурор сообщил некоторые детали расследования. В частности то, что во время задержания Дмитрий Басов разбил телефоны. Кроме того, фигуранты могли давать часть средств (по версии расследования – 5%) сотрудникам Госбюро расследований, чтобы они "не видели" нарушений.

В свою очередь сторона защиты выразила несогласие с обвинениями. Адвокат Виталий Наумов считает, что прокурор не смог доказать вину подзащитного.

"А какой размер ущерба нанесен государству? Какой размер ущерба? Где доказательства? Ни копейки ущерба государству. Нет этого ущерба. Никакого ущерба не нанесен. Ни копейки", – заявил адвокат.

Сам Басов также отрицает свою причастность к коррупции. Он заявил, что ему неизвестны перечисленные прокурором фигуранты дела, кроме экс-министра энергетики Германа Галущенко, который является его руководителем по вертикали.

"Я не совершал никаких правонарушений. Я не являюсь членом преступной организации. Мне не известны эти люди, я никогда о них не знал. Фамилия Миндича мне известно из СМИ. Галущенко мой по вертикали руководитель поэтому эти лица мне известны", – заявил он на судебном заседании.

"Тенор" заверил, что не собирается бежать из страны, поскольку ему "нечего скрывать". Более того, по его словам, он не имеет средств за внесение залога, а также не знает людей, которые бы могли за него их внести.

О Басове известно, что он является бывшим руководителем управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, но в 2019 году был уволен с должности (по данным СМИ – из-за ряда коррупционных скандалов). Но впоследствии чиновник обжаловал это решение и отсудил восстановление в должности и компенсацию более 2,5 млн грн.

Сейчас он продолжает работать в "Энергоатоме", но не на руководящей должности. Точное ее название фигурант не смог назвать.

Операция "Мидас": подробности

10 ноября в Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье нардепа-предателя Андрея Деркача, через который легализовали и отмывали около 100 млн долларов. Для конспирации участники схемы использовали псевдонимы:

бизнесмен Тимур Миндича – "Карлсон";

бизнесмен Михаил Цукерман – "Шугармен";

экс-министр энергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";

экс-министр национального единства Алексей Чернышов – "Че Гевара";

экс-исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов – "Тенор"

бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк – "Рокет".

Как известно, непосредственно перед обысками Миндичу и Цукерману удалось выехать за границу. Тем не менее, 7 членам преступной организации было объявлено о подозрении, а пятерых задержали. Кроме Миндича, Миронюка, Басова и Цукермана, по данным СМИ, подозреваемыми также выступают работники "бэк-офиса" – бизнесмен Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ВАКС избрал меру пресечения Игорю Миронюку в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 136,62 млн грн. Именно он обсуждал с подрядчиками различных проектов на государственных энергетических компаниях условия сотрудничества.

